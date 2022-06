Cuncuma, a spasso con l'autore: passeggiata letteraria in compagnia di Renzo Conti

Nuovo appuntamento con A spasso con l'autore, la rassegna di incontri TACUS pensati per promuovere, in modo nuovo ed interattivo, gli scrittori locali mediante presentazioni itineranti in cui saranno loro stessi a presentare se stessi e a raccontare le proprie opere attraverso percorsi dedicati. Ospite della serata sarà Renzo Conti, autore di "Cuncuma - Nel voler esprimere la singolarità" il quale, attraverso l'evocativo e simbolico itinerario delle fontane nel giorno che precede la "Notte di San Giovanni o delle Streghe", accompagnerà i partecipanti in un percorso - articolato lungo il Cassaro - fatto di anime sospese, tra dannazione e rinascita.

L'evento sarà arricchito dalla partecipazione dell'attrice Francesca Picciurro e della Compagnia teatrale "Magaria" di Vincenzo La Lia. Durante la presentazione è, inoltre, previsto un momento di condivisione tra l'autore e i partecipanti. Chi vorrà potrà prendere parte alla rappresentazione del rito preparatorio per l'Acqua di San Giovanni portando con sé due bottiglie in vetro, erbe o fiori spontanei. Ai fini organizzativi la partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 320.2267975 (anche via WhatsApp).

N.B.: l'evento è da intendersi come un'operazione di promozione editoriale. Non è una visita guidata, non prevede ingressi a siti monumentali e si snoda totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti



IL ROMANZO

Dopo "Il volto delle streghe" tornano Rosolino Portuese, la misteriosa Alcina e il malvagio Signore di Calarossa. Rosolino, ormai morto, si ritrova impegnato in un articolato percorso di rinnovamento spirituale, fatto di dimensioni ultraterrene incontri di anime - come quelle del "Giardino della Cuncuma" - al fine di rimediare agli errori commessi quando era in vita. Una storia d'amore che prende corpo in un eterno ciclo di esperienze umane e soprannaturali dove un turbinio di anime - che aleggiano sopra una Palermo misteriosa - si connette al mondo dei vivi attraverso riti intrisi di significati nascosti; un intreccio narrativo che, con audacia, lega i personaggi ad alcuni degli eventi più tragici della storia di Palermo: le stragi di Capaci e via D'Amelio e il rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo.



L'AUTORE

Renzo Conti è nato e vive a Palermo. Ingegnere e scrittore è anche antispecista, presidente e fondatore dell'associazione "Felici nella Coda Onlus". Esordisce con "Figli in prestito", edito da Edizioni Ex Libris nel 2017, grazie al quale viene premiato durante la IV edizione del "Premio Sicilia Letteraria - Palermo capitale italiana della cultura 2018" per la delicata tematica trattata. Dal 2018 è iscritto alla F.U.I.S. (Federazione Unitaria Italiana Scrittori). Nel 2020, in occasione della II edizione del "Premio Istituzionale alla Cultura Concetta Settineri", gli viene conferita una menzione di merito per i valori umani propagandati attraverso la narrazione, nonché per la creatività letteraria, l'innovazione tematica e la fluidità di linguaggio che caratterizzano i suoi libri. Nel marzo 2021, a seguito della pubblicazione del suo romanzo "Il volto delle streghe" - Edizioni Ex Libris 2019 - il Comune di Palermo ha deciso di intitolare il nuovo presidio sanitario veterinario all'ex sindaco Giuseppe Insalaco. Nel maggio 2022 gli viene, inoltre, riconosciuta la Tessera Preziosa del Mosaico, tra i più rilevanti riconoscimento della Città di Palermo, per aver dato, con i suoi libri, nuova memoria all'ex sindaco Insalaco e nuova luce a Giuseppe Di Matteo, raccontando le sfumature di una città misteriosa, esoterica e leggendaria.

I suoi romanzi

Figli in prestito (2017)

Il volto delle streghe (2019)

Cuncuma - Nel voler esprimere la singolarità (2022)



L'EDITORE

Il marchio editoriale Ex Libris nasce a Palermo nel 2010 e con 24 pubblicazioni presenti in catalogo nel mese di aprile 2017 viene acquistata dalla Nova Media Comunicazione di Carlo Guidotti - proprietaria anche del sito di informazioni culturali Reference Post. La grande passione per i libri è stata per Guidotti, giornalista, collezionista di libri e scrittore, la spinta per gestire una casa editrice intesa come uno scrigno prezioso ove custodire le proprie emozioni e il proprio bagaglio di saperi e conoscenze da ricordare e divulgare.



RADUNO: Piano della Cattedrale ore 18

DURATA: 1h e 45min circa

CONTRIBUTO: gratuito

PRENOTAZIONI: 3202267975 (anche via WhatsApp)