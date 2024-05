A Palermo il concerto di beneficenza "Insieme per la festa delle mamme e dei bambini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi 18 maggio alle ore 19 nella Chiesa di Sant'Espedito in via Niccolò Garzilli, si terrà il concerto di beneficenza "Insieme nella festa della Mamma e nella prima festa mondiale dei Bambini", per la raccolta fondi del progetto "Una nuova culla per la vita". L'organizzazione è a cura del Movimento per la Vita . Animera’ il concerto la partecipazione straordinaria del soprano Felicia Bongiovanni, Callas Tribute Prize di New York 2024, che qualche giorno fa ha inaugurato il primo concerto d'apertura del Giubileo Rosaliano presso la Facoltà Teologica Pontificia, cantando la preghiera in musica inedita: "Rosalia T'invochiamo per esser santi", accolta con grande entusiasmo dal folto pubblico presente e di cui è stata prima interprete e autrice del testo.

I brani d'opera e della tradizione classica del concerto saranno tutti incentrati sui temi dell'amore, della vita, dell' amore materno, della grazia divina. Si aprirà il concerto con l'inno all'amore "L'amore è una cosa meravigliosa", colonna sonora dell'omonimo film, seguiranno l'affidamento alla grazia divina col brano "Amazing grace" , la ninna nanna tratta dall'opera Porgy and Bess di G. Gershwin "Summertime", l'invocazione d'aiuto alla mamma "Voi lo sapete o mamma" dalla Cavalleria Rusticana di P. Mascagni", l'omaggio alle mamme "Mamma "di A. Bixio e l'affidamento alla Mamma Celeste nella "Vergine degli angeli" di G. Verdi dalla Forza del destino. Una particolare attenzione sarà dedicata al centenario di G. Puccini e alle sue eroine, con l'esecuzione di "Mi chiamano Mimì "dalla Bohème e di Vissi d'arte dalla Tosca. Felicia Bongiovanni, famoso soprano che con amore e dedizione ha sposato questa causa, sarà accompagnata dalla giovane talentuosa pianista Eliana Borsellino. La presidente del MpV OdV, la Dottoressa Sandra La Porta, ringrazia i sostenitori dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, le Associazione Socio-Sanitarie della Sicilia,il Serra Club, i Lions Club Monte Pellegrino per averla affiancata in questa iniziativa. Chi non potrà essere presente al concerto, potrà sostenere ugualmente questa iniziativa benefica con un bonifico al seguente Iban: IT18I0623004605000015432862. Durante la serata ci sarà uno speciale omaggio -ricordo al compianto giornalista Germano Scargiali che tanto ha fatto per il MdV.