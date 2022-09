Di corsa sulle colline e fra i vigneti, arriva l'ottava edizione del Trail delle cantine di Camporeale

L’ottavo "Trail delle cantine di Camporeale" si snoderà per le colline e le valli del territorio di Camporeale attraversando le cantine vinicole presenti sul percorso e promuovendo con i pacchi gara e i premi le attività artigianali e imprenditoriali locali. L’evento, inserito nel Circuito Regionale del Trail Sicilia Challenge e in programma per il 23 ottobre a Camporeale, sarà partecipato da runner provenienti da tutta la Sicilia accompagnati dalle famiglie per potere apprezzare non solo le bellezze che il nostro territorio offre ma anche i prodotti delle aziende agricole e la qualità della produzione artigianale locale.

Il circuito è organizzato dalle società di running più rappresentative del movimento Trail siciliano. La manifestazione si snoda su più tappe all’interno di parchi e riserve naturali siciliani che prevedono lo svolgimento di attività di trail running, trekking ed escursioni guidate. Gli obiettivi della manifestazione vanno oltre la comune pratica sportiva e sono: promuovere il rispetto dell’ambiente, favorire la promozione e la tutela del territorio, favorire lo sviluppo di forme di turismo sostenibile, orientato alla conoscenza delle varie caratteristiche territoriali, promuovendone le componenti sociali economiche e naturalistiche, a vantaggio delle popolazioni locali, promuovere i prodotti artigianali, agricoli e gastronomici locali, contribuire a creare le condizioni per la promozione di una nuova imprenditoria nella conservazione della natura e nel recupero dei beni storici locali, favorire lo scambio culturale tra le realtà locali coinvolte nell’organizzazione delle varie tappe del circuito.

Il circuito "Trail sicilia challenge" va oltre lo sport, rappresentando una opportunità nuova, che attraverso l’attività sportiva in ambienti naturali, diventa uno dei modi migliori per favorire l’amicizia e promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e umane dei luoghi ove si svolgono.