Un anno di Doppio Malto! Menu bimbi, birra gratis e dj-set per festeggiare

Esattamente un anno fa la birra artigianale italiana firmata Doppio Malto sbarcava per la prima volta in Sicilia, con l’apertura di un nuovo locale al Centro Commerciale Forum. Un posto felice fatto birra (tutta di produzione propria), cucina genuina e felicità. Spazi ampi, giochi per adulti e bambini e un generoso dehors per festeggiare l’allentamento delle restrizioni post pandemia. A un anno di distanza Doppio Malto, ormai diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona birra artigianale e della buona cucina, festeggia con tante promozioni per tutti: dal lunedì al venerdì il menu bimbi è gratuito per tutti i piccoli fino a 10 anni accompagnati da un adulto e la seconda birra, a pranzo e a cena, la offre la casa. E per festeggiare con il ritmo giusto giovedì 27 maggio il locale ospiterà un dj-set a partire dalle 20 con Vanny Marano DJ, torta e gadget per tutti non mancheranno!

Le birre e il menu

Da accostamenti intriganti come guttiau, grana Bella Lodi e pancetta, un antipasto capace di unire il Paese, o come l’hamburger caprino e cipolla, una perfetta unione di cibi apparentemente opposti, a intramontabili classici come la brace mista o la pizza parmigiana e fiordilatte, il menu di Doppio Malto è in grado di accontentare anche i palati più esigenti. Ovviamente non mancano anche piatti a base di birra come la salamella cotta con la birra Honey Ipa o il birramisù, con biscotti savoiardi inzuppati nella Birra Black Stout, e proposte dedicate ai vegetariani come insalate e burger vegetali. Per i bambini, invece, Doppio Malto ha messo a punto un menu per i piccoli mastri birrai, con burger in formato baby, cotoletta o tagliata di pollo, bibita, dolce a scelta e ovviamente matite per colorare! Per quanto riguarda le birre, invece, quelle spillate nel locale, tutte prodotte artigianalmente dal brand nei birrifici di Iglesias e Erba, sono 14: dalle Super Chiara alla Bella Rossa, passando per pinte piccanti e balsamiche, come la Zingi Ale, fino all’Extra Bitter, dissetante e persuasiva.



Ogni giorno a pranzo e a cena dal lunedì al venerdì seconda birra gratis e menu bimbi gratuito per tutti i bimbi fino a 10 anni accompagnati da un adulto fino al 30 giugno.



Seguici su:

Facebook: https://www.facebook.com/DoppioMaltoPalermo

Instagram: https://www.instagram.com/doppiomalto_people/