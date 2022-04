Prenota la tua Electric Driving Experience

Hai mai provato a guidare un’auto elettrica? Con la Hyundai Electric Driving Experience hai la possibilità di guidare KONA Electric per 2 giorni senza costi aggiuntivi, e scoprire così il divertimento e la libertà di movimento della guida a zero emissioni.



Gli automobilisti incuriositi dall?auto elettrica, ma che ancora non hanno superato i propri dubbi, hanno adesso di nuovo l?occasione di fare un’ esperienza immersiva nella mobilità elettrica percorrendo fino a 300 chilometri con la Hyundai Kona Electric.

Per aderire al programma Hyundai Electric Driving Experience, in vigore dal 24 Marzo e fino al 30 giugno, è possibile prenotarsi tramite il sito hyundai.it nella sezione dedicata, con pochi clic per selezionare la concessionaria per il ritiro e il periodo del test.

La Kona Electric in dotazione sarà fornita di cavo per la ricarica e Card Charge MyHyundai, il più esteso network di ricarica in Europa, che consente di accedere alle colonnine dei principali operatori e a tariffe agevolate.

Tuttavia è bene sottolineare che l’ autonomia di marcia, con una singola ricarica, arriva fino a 484 km nel ciclo combinato e oltre 660 km nel ciclo urbano.

Ricaricare la batteria dal 10% all’80% richiede solo 47 minuti.

Il cliente potrà prenotare online il proprio Test Drive, attraverso un’interfaccia di prenotazione innovativa che gli consentirà di scegliere i giorni e il concessionario di riferimento. Una volta completata la procedura di prenotazione con i dati personali, sia il cliente che il concessionario riceveranno via mail i dettagli della prenotazione.

L’iniziativa sarà valida dal 23 Marzo fino al 30 Giugno 2022, sarà possibile prenotare presso le sedi di Mondo Auto Srl ( Via Tasca Lanza 118 e Viale Campania 41) .