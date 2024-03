L'8 marzo a Palazzo d'Aumale con l'Inner Wheel per celebrare le donne

S’intitola “Il bello di esser donna” la giornata che l’Inner Wheel dedicherà, giovedì 8 marzo, all’universo femminile, così come del resto ha sempre fatto nel valorizzare le esperienze fatte sul campo da tante donne.

"Quest’anno si è scelto di raccontarle attraverso le conquiste fatte negli anni - afferma Tata Failla, presidente del Club Inner Wheel Terrae Sinus -, partendo da quelle nelle scienze sino alle tante dal punto di vista delle leggi. Una lettura, quella che sarà fatta anche attraverso gli occhi dei ragazzi, il cui sguardo è sicuramente altro rispetto al nostro. Saremo a Terrasini, in un luogo già di suo magico, pronto a regalarci ulteriori suggestioni".

L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 17.30 nello splendido Palazzo D’Aumale di Terrasini dove si alterneranno diverse testimonianze, a partire dal primo cittadino, Giosuè Maniaci, al quale spetteranno i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi di Evelina De Castro e di Giovanna Cossentino, rispettivamente direttrice e funzionaria direttiva del Museo D’Aumale. Interverranno: Tata Failla; la psicologa Giovanna Vinciguerra e l’attore Davide Scibilia. Modererà Vera Abbate.

Ampio spazio, dicevamo, ai più giovani, in modo particolare gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXII”, che presenteranno e proietteranno il video che hanno realizzato intervistando donne “comuni”, quelle che tutti i giorni escono da casa per aprire il proprio panificio o il negozio di abbigliamento. Donne, madri, sorelle, la cui forza è data dall’amore per la famiglia, lievito per sviluppare e mantenere la determinazione di farcela, nonostante le tante difficoltà di una quotidianità tutta in salita. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Terrasini e l’Aps “SolidAnime”.