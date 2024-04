77 giri Ligabue experience in trio acustico al Mezzo Tempo: la serata

I 77 Giri Ligabue Experience live in trio acustico, venerdì 26 Aprile al Mezzo Tempo, in via Francesco Crispi, 118, a Palermo. Dalle 22.30, sul palco Francesco Ingrascì alla voce, Cristian Basile al basso, Federico Li Puma alla chitarra, con i brani che hanno reso celebre il rocker di Correggio, per la prima volta a Palermo in versione acustica. Dopo il live, DJ Set a cura di L. Esposito. Organizzazione Scelta.