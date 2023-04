Un torneo sportivo per ricordare il "gigante buono", settima edizione del "Memorial Carlo Ruvolo"

Quattro calci ad un pallone per ricordare il “gigante buono”. Si svolgerà sabato 29 aprile, a partire dalle ore 9, al centro sportivo “Le siepi”, la settima edizione del “Memorial Carlo Ruvolo”, un torneo di calcio riservato ai giocatori nati nel 2012/13 e nel 2014/15. Alla manifestazione sportiva prenderanno parte sei squadre: Monreale, Fada, Ribolla, Sant’Ernesto, Ciccio Galeoto e Inter club.

A dare il via all’evento sarà il prete della parrocchia Santa Margherita al Marabitti, Charles Chukwudi, con la sua benedizione. A seguire i genitori di Carlo Ruvolo, Paola e Giuseppe, leggeranno una lettera dedicata al figlio prima di liberare in cielo centinaia di palloncini bianchi in memoria del giovane canottiere deceduto in una tragica notte di settembre 2014 a causa di un incidente stradale.

Carlo Ruvolo, giovane promessa sportiva, aveva 22 anni. Quella notte si trovava a bordo di un’auto, sul sedile lato passeggero, che si è schiantata in via Messina Marine contro un’altra macchina che arrivava dalla direzione opposta. L’amico che si trovava al volante, come poi emerso dagli accertamenti, si era messo al volante nonostante avesse bevuto.

Da quel giorno la famiglia di Carlo Ruvolo non ha mai smesso di ricordarlo, anche tramite messe ed eventi pubblici organizzati per mettere in guardia i giovani rispetto ai rischi che si corrono in strada e l’importanza di non mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri per incoscienza o per qualche leggerezza.