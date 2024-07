"400anni" del Festino di Santa Rosalia: Salvo Piparo presenta il libro a Casteldaccia

Non è un comune cofanetto a custodire il libro che celebra i 400 anni del Festino in onore di Santa Rosalia, ma la riproduzione di una edicola votiva, disegnata da Loredana Lo Verde – Galleria Popolare®. Così si presenta “400Anni - Il Festino di Santa Rosalia fra tradizione, devozione e futuro”, il nuovo lavoro di Salvo Piparo, edito da Dario Flaccovio Editore, che sarà presentato in piazza Matrice, a Casteldaccia, all'interno della manifestazione "D'AcciaBooks - Cultura Condivisa". A dialogare con l'autore ci sarà Giuseppe Mancuso, modera l'incontro Giovanni Montesanto.



“400A - spiega Piparo - non è la metà di 800A, la nota esclamazione siciliana, il bisillabo trasformato con ironia e irriverenza per imbrattare mura e strade: 400A è l’abbreviazione di 400 Anni”. Il libro è il racconto del sentimento dei palermitani e dei ricordi di infanzia, legati al Festino e alla Patrona. “Questo volume raccoglie - dice l’autore - le mie storie aggrovigliate, inturciuniate, per raccontare il sentimento pop dei palermitani, la quacina bianca che incolla i ricordi di me bambino, mentre guardo i fuochi d’artificio alla fine dell’ennesimo trionfale Festino del 14 luglio a Palermo. Tutti noi siamo passati da quei coppi di calia e semenza, tutti abbiamo camminato lungo il Cassaro con la canottiera sudata fino ad arrivare ai Quattro Canti, con la paura di rimanere schiacciati tra la folla. E chi non ha aspettato la fine della masculiata dei fuochi d’artificio, alle due di notte, al Foro Italico di Palermo?”



Come afferma lo stesso autore, esistono già tantissimi libri dedicati a Santa Rosalia e lui, di certo, non scrive nulla di nuovo. Piparo, con “400Anni”, punta invece a raccontare quello che Rosalia non ha fatto, quello che non ha visto. E il racconto della sua infanzia si intreccia con il racconto collettivo della città che dal 1624 celebra la sua Patrona.

Gli #hashtag che introducono i vari capitoli

Il volume racconta quindi la tradizione e l’accosta al presente e al futuro. Ogni “cunto” ha, infatti, per titolo un hashtag, come per esempio #rosalia #questaèlacittà #nofrio #ilgenio e #1624 – anno in cui la Città fu liberata dalla peste. Così facendo si valorizza ciascuno di essi, ritenendoli tutti delle parole chiave di cui tenere conto per i tempi in cui viviamo.



#LaMasculiata, da ascoltare e vedere online. Oltre a essere un Cunto da leggere, è anche un QR Code che permette di vedere e ascoltare l’istrionico Autore esibirsi in un gioco di fuoco fatto di parole e suoni che tendono a replicare, in forma di narrazione, tempi, botti e musicalità dei fuochi pirotecnici che tradizionalmente chiudono ogni anno la ricorrenza palermitana;



#ilRosabolario, come un piccolo dizionario, chiude l’opera presentando una serie di voci e dettagli utili per approfondire la conoscenza di Santa Rosalia.

L’autore

Salvo Piparo racconta la Sicilia, le sue storie di vita e leggende popolari attraverso la tecnica del Cunto. Appassionato, devoto e straordinario interprete della voce del popolo, con il suo entusiasmo e la sua forza è l’espressione autentica della saggezza più profonda dei grandi pensatori di strada siciliani, maestri indiscussi dell’arte del saper vivere, attraverso la lente dell’ironia e dell’audace sopravvivenza, tra comicità e crudo realismo. Con Dario Flaccovio ha pubblicato Lo Scordabolario (2020).