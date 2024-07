Dal corteo itinerante ai fuochi d'artificio: il programma del 400esino Festino di Santa Rosalia

Ci siamo. Gli organizzatori sono pronti per dare il via ai festeggiamenti del 400esimo Festino in onore di Santa Rosalia, la prima manifestazione religiosa ad essere stata riconosciuta come patrimonio immateriale d’Italia. Un'edizione speciale, dedicata al tema della speranza, creata e prodotta da Balich Wonder Studio in collaborazione con ODD Agency. Il programma, particolarmente ricco, raggiungerà il culmine la sera del 14 quando un corteo itinerante si ripeterà lungo tutto il Cassaro per permettere agli spettatori di assistere all'intera performance artistica da un qualsiasi punto della parata.

Si tratta di una novità (gli spettatori non sono più concentrati nelle cinque tappe), ma non è l'unica: saranno due i carri che sfileranno - uno trionfale che si trasformerà per ben 4 volte (anche in questo caso si tratta di una prima volta) e l'altro di supporto che permetterà di sopraelevare le performance artistiche, consentendo una maggiore visibilità dello spettacolo - e i fuochi d'artificio dureranno un'ora intera. Ci sarà un ospite internazionale ma resta ancora avvolto nel mistero il suo nome. Maxischermo al Politeama.

Atto 1 - Palazzo dei Normanni

A celebrare la "Santuzza" che ha liberato i palermitani dalla peste assurgendo ad unica ed incontrastata Patrona della città, si comincia alle 21 da Palazzo dei Normanni con il primo spettacolo: Palermo è avvolta da un velo di oscurità e dal silenzio. Figure oscure si aggirano nello spazio, sotto forma di danzatori, performer e diverse creature. A seguire l'inizio del corteo itinerante.

Atto 2 - Piano della Cattedrale

La Speranza si rivela. L’atmosfera muta, e dallo sgomento nasce un sentimento di attesa e meraviglia. I performer si liberano dalle tenebre per rivelare un involucro bianco dorato. Il risveglio della speranza diventa un canto prodigioso che accompagna lo svelamento del Carro. Gruppi del folklore siciliano provenienti dalle varie tradizioni siciliane e dell’area metropolitana, escono dalla Cattedrale e popolano il corteo creando un gioioso caleidoscopio di colori che invade le strade di Palermo: i Giudei di San Fratello Trinacria Bedda, gli Sbandieratori di Caccamo e l'Abballu dei Diavoli di Prizzi. Durante il secondo atto prevista l'esibizione di una star internazionale.

Atto 3 – Quattro Canti

La Speranza fiorisce. Agli angoli dei Quattro Canti, le quattro Sante co-patrone, Santa Cristina, Santa Ninfa, Santa Oliva e Sant’Agata, rappresentano l’incarnazione spettacolare di una tradizione femminile che ancora oggi illumina l’anima più profonda di Palermo. È un momento di grazia catartica che abbraccia tutti i Quattro Canti e l’intera popolazione, innescando la trasformazione del Carro trionfale.

Atto 4 – Porta Felice

La Speranza siamo noi. Tutto il corteo partecipa al climax finale. Porta Felice, trasformata in un’esplosione di luce e gioia accoglie la città con una grande sorpresa. La luce celebra la resilienza e la forza vitale di ciascuno di noi moltiplicata dall’abbraccio simbolico della Santa.

Atto 5 - Foro Italico

Il raro della Speranza. Santa Rosalia guarda al futuro! La sua luce si rilette in tutti noi, esplodendo in uno spettacolo di colore e gioia luminosa, che non potrà essere dimenticato. Un nuovo cammino in cui tradizione e rinnovamento si mescolano e risplendono in un messaggio di speranza condiviso. A Mezzanotte il via ai fuochi d'artificio: i più lunghi di sempre.