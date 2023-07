399° Festino, i fuochi d'artificio visti dall'alto: la chiesa di Sant'Antonio Abate e del Santissimo Salvatore aprono le porte

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 14 luglio la chiesa di Sant'Antonio Abate e la cupola del Ss Salvatore resteranno aperti dalle ore 23:00 alle ore 00:30. In occasione del 399° festino di Santa Rosalia l'Associazione culturale "Guardie del Tempio" invita i visitatori ad osservare i fuochi d'artificio salendo su due dei posti panoramici più suggestivi della città. La torre campanaria edificata da Manfredi Chiaramonte nel 1303 e la meravigliosa cupola del Ss Salvatore, la "Gran vista", così com'era chiamata dal progetto settecentesco di Francesco Ferrigno. Da esse si avrà un punto di osservazione privilegiato su tutto il centro storico illuminato a festa per la sua Santa patrona. La salita verrà preceduta da una dettagliata visita guidata all'interno della chiesa che fu del senato Palermitano e allo splendido scrigno barocco dove si narra che santa Rosalia si rifugió sotto vesti basiliane.



Evento su prenotazione tramite i canali sottoelencati (max 20 persone). È necessario indicare il luogo scelto per la visita, (torre Sant'Antonio Abate o cupola Ss Salvatore), il nominativo e il numero di partecipanti: areamonumentale.gdtc@gmail.com - www.guardiedeltempio.com.

Contributo 6 euro. (I proventi saranno utilizzati per contribuire al restauro di parte del gruppo marmoreo di Antonino Gagini)