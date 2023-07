"2017 – 2022 Viaggio alla ricerca della bellezza", le opere di Alessandro Butera in mostra alla Kalsa

"2017 – 2022 Viaggio alla ricerca della bellezza", rappresenta il percorso di studi e di ricerca artistica che in questi 5 anni ha visto evolvere la sensibilità stilistica di Alessandro Butera.



Una sorta di viaggio verso la ricerca della bellezza sotto forma di esposizione che viene allestita nei locali della Chiesa di San Mattia dei Crociferi alla Kalsa, dal 2 al 12 agosto 2023, visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.00. (L'inaugurazione è il 2 agosto alle 18.30).



"Raccontare il linguaggio artistico di ogni pittore, scultore, o poeta è materia complessa ed articolata - spiega Alessandro Butera -, per questo ho voluto ideare un percorso visivo ed emotivo, che ha come obbiettivo quello di trasportare l’interlocutore in un mondo semplice colorato, intuitivo e sopratutto aperto".



L'evento è costituito da una esposizione di lavori passati e recenti che vanno dall'actionpainting, all'espressionismo astratto fino ad approdare al tema della cinetica, attraverso la visione di alcune tele estroflesse, ispirate al movimento spazialista.



Poi, da alcune sculture astratte e per finire, da alcuni bassorilievi sperimentali, luminosi, che evolvono il tema della cinetica passiva del passato, attraverso l'utilizzo di una fonte luminosa attiva,diventando essa stessa protagonista dell'estetica dell'opera.



Da un punto di vista delle performance, nei giorni dell'evento, l'artista si cimenta nella realizzazione di un dipinto che avrà come obiettivo quello di coinvolgere gli avventori e di esprimere con il linguaggio dei segni e dei colori le emozioni provate durante l'esperienza.



L'evento è patrocinato dalla Città di Palermo.