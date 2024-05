"10 anni di Dani": lo spettacolo benefico nel decennale dell'omicidio di Daniele Discrede

Il tempo sembra non passare se non nel cuore di chi è stato colpito duramente nei sentimenti ma, inesorabilmente, ricorre quest’anno il decimo anniversario dell’omicidio di Daniele Discrede, caduto il 24 maggio 2014, in via Roccazzo, durante un tentativo di rapina terminato con il decesso del commerciante palermitano, davanti agli occhi della figlia allora una bambina.

Il Comitato spontaneo “Verità e Giustizia per Daniele Discrede”, ha allestito diverse iniziative per ricordare in maniera particolare Daniele e perorare con più forza la causa della legalità nella nostra città, dove non si dovrebbe morire al termine di una giornata di lavoro. Già da diversi giorni sono partite le iniziative soprattutto rivolte agli incontri con i ragazzi delle scuole, poiché basilare è trasmettere alle nuove generazioni la cultura della legalità, attraverso la testimonianza dell’omicidio di un padre di famiglia, di un fratello e un amico, strappato agli affetti di chi lo frequentava, in nome dell’assurdo desiderio di volere denaro in maniera anche violenta.

Il fratello Vito Discrede e una delegazione del comitato sono stati ricevuti dall’Istituto Comprensivo Buonarroti di Palermo, dove si è svolto un incontro con gli studenti ed i professori in cui si è ricordato Daniele Discrede, raccontato attraverso moltissimi aneddoti della propria vita. All’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino del quartiere San Giovanni Apostolo, invece gli studenti sono stati coinvolti in una splendida mattinata di sport, altra grande passione di Daniele.

Il clou delle manifestazioni, come ogni anno avverrà naturalmente il giorno 24 maggio, data dell’anniversario dell’inopinato delitto. In mattinata ed in forma privata, da parte della famiglia e da una delegazione del Comitato, verrà deposto un mazzo di fiori nella stele sita nella villetta di via Roccazzo 56, angolo via Cartagine, dedicata allo sfortunato ragazzo. Alle ore 18 sarà celebrata una messa di suffragio nella parrocchia di San Giovanni Apostolo, nell’omonimo quartiere.

E per il secondo anno, la messa sarà anche dedicata ad Angela Di Pasquale mamma di Daniele Discrede, scomparsa nello stesso giorno del figlio, incredibilmente alla stessa ora in cui è spirato il figlio. Alle ore 20.45 presso il Teatro Sant’Eugenio Papa si svolgerà un evento di beneficienza che vedrà la partecipazione di personaggi dello spettacolo, dell’intrattenimento e del giornalismo palermitano che ognuno a modo proprio parteciperà al ricordo del sacrificio di Daniele Discrede.

Le iniziative a ricordo del decimo anniversario della scomparsa di Daniele Discrede si concluderanno la mattina del 28 Maggio alle ore 11, con un incontro di una delegazione di alunni e professo dell’ICS Buonarroti, presso la stele commemorativa di Daniele, alla villetta di via Roccazzo 56, all’angolo con via Cartagine. “10 Anni di Dani” vuole essere un’ulteriore testimonianza di impegno da parte della famiglia Discrede e della comunità affettiva che ha circondato d’affetto Daniele Discrede, specialmente dopo la sentenza di archiviazione con la quale la Procura della Repubblica ha messo, almeno per ora, la parola fine a questo caso rimasto irrisolto.

Un velo di amarezza, inoltre, traspare in quanti sono coinvolti in questa dolorosa vicenda, nel constatare che nonostante il tempo passato, dal quartiere e dalla città, nessun aiuto è arrivato per agevolare le indagini, nemmeno in forma anonima, come se il ricordo dell’omicidio di Daniele Discrede dovesse essere fagocitato dall’oblio, come spesso accade in questa martoriata città.