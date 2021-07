Elezioni Unipa, ordine dei radiologi e delle professioni mediche: "Buon lavoro al neo rettore Midiri"

La nota: "Piena disponibilità a collaborare per affrontare e risolvere insieme le criticità"

Il presidente dell’ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Palermo, Gandolfo Marco Macaluso, il segretario Giuseppe Dinolfo e tutti i componenti del consiglio diettivo augurano buon lavoro al nuovo rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri.

"Salutiamo con grande piacere l’elezione del professore Midiri che negli anni ha dimostrato, oltre alla riconosciuta fama accademica e professionale, anche grandi capacità manageriali – affermano Macaluso e Dinolfo. – Da profondo conoscitore della sanità regionale e dei percorsi accademici ad essa collegati Midiri rappresenta una garanzia per il miglioramento dell’offerta formativa delle professioni sanitarie. Offriamo fin da subito la nostra piena disponibilità a collaborare per affrontare e risolvere insieme le criticità riscontrate e non ancora risolte".