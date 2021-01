Volotea, nella base di Palermo operati quasi tremila voli in un anno

Volotea ha diffuso oggi i risultati raggiunti durante il 2020. "Nella base di Palermo - spiegano dalla compagnia spagnola - i risultati raggiunti dal vettore riflettono il trend generale. In Sicilia, Volotea ha infatti operato circa 2.900 voli lo scorso anno, trasportando oltre 368.800 passeggeri (15 le rotte operate). Il load factor del vettore a livello locale si attesta al 92%, mentre il tasso di puntualità registrato (OTP 15) è del 90,4 %, 15,6 punti in più rispetto al 2019. Ottime performance, infine, anche per il livello di raccomandazione dei suoi clienti pari all’89,5%: ciò significa che quasi 9 viaggiatori su 10, consiglierebbero Volotea".

"Ci sentiamo orgogliosi di questi dati, molto positivi dato l’attuale contesto – ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. La flessibilità e l’affidabilità di Volotea e la sua capacità di offrire un nuovissimo network domestico a tempo di record sono state fondamentali. Questi risultati, sommati al prestito sindacato di 150 milioni di euro firmato durante l'estate, aiutano Volotea ad entrare nel 2021 in una posizione di forza, per beneficiare della prevista ripresa del traffico turistico a corto raggio in primavera/estate, anche a seguito del progredire della campagna vaccinale".