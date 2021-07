Volotea scommette sulla Sicilia: da Palermo sarà possibile decollare verso 17 destinazioni

Volotea fa rotta verso l’estate e scommette nuovamente sul potenziale turistico della Sicilia. Per i prossimi mesi estivi, infatti, il vettore scende in pista negli scali siciliani di Catania e Palermo, con oltre 587 mila biglietti in vendita, pari a un incremento del 19% vs. l’estate del 2020. Grazie a Volotea, dai due scali siciliani, sarà possibile decollare verso 29 destinazioni. In virtù del potenziamento della sua offerta, Volotea renderà ancora più semplici e comodi i collegamenti da e per le meraviglie naturali della Sicilia durante i caldi mesi estivi.

“Abbiamo aumentato la nostra offerta domestica a Palermo e Catania, per soddisfare le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri. Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti collegamenti ancora più comodi con la Sicilia, una delle mete più ambite per i prossimi mesi estivi. Tra giugno e settembre offriremo 29 collegamenti e oltre 587.000 posti tra la penisola italiana e la Sicilia. Con i nostri voli puntiamo a sostenere la ripresa economica a livello locale, attraverso l’incremento dei flussi turistici che transiteranno negli aeroporti isolani”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Da Palermo si vola verso Ancona, Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Olbia, Pescara, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Lione, Nantes, Nizza, Strasburgo, Tolosa e Santorini. Da Catania, è possibile decollare con Volotea alla volta di Ancona, Bari, Genova, Milano Linate, Napoli, Olbia, Pescara, Torino, Venezia, Verona, Tolosa e Atene (in code sharing con Aegean).

"Grazie a un importante ammodernamento della sua flotta - con l’introduzione di aeromobili con maggiore capienza -, alla creazione di più di 70 nuove rotte e all’inaugurazione di due nuove basi in Francia (Lione) e in Italia (Olbia), la compagnia raggiungerà 19 nuovi aeroporti - dicono dalla compagnia -. Volotea conferma così la sua grande ripresa e i suoi ambiziosi piani per il 2021: quest’estate aumenterà infatti il volume di posti disponibili del 30% rispetto al 2019 e opererà con una flotta di 40 aeromobili (contro i 36 dell’anno scorso). Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio".