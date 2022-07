Palermo e Lourdes sono più "vicine", al via da domani due voli diretti a settimana

E' in programma per domani il primo volo Palermo-Lourdes della compagnia aerea Volotea. La tratta è coperta con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. In calendario per sabato 2 luglio anche la ripartenza dei voli verso l’isola greca di Zante (una frequenza settimanale).

Lourdes è una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del Santuario di Nostra Signora di Lourdes. "Siamo orgogliosi di poter offrire, anche ai passeggeri siciliani, l’opportunità di raggiungere direttamente e comodamente una delle principali mete di pellegrinaggio religioso. Quello spirituale rappresenta uno dei principali settori turistici e, con questo nuovo collegamento, Volotea vuole sostenerne il rilancio: dopo anni difficili segnati dalla pandemia, la ripresa dell’intero comparto turistico passa anche da questo tipo di viaggio", ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo sono disponibili 14 rotte Volote: 5 domestiche – Ancona, Napoli, Olbia, Venezia e Verona – e 9 all’estero di cui ben 7 verso la Francia – Lourdes (novità 2022), Deauville (novità 2022), Lille (novità 2022), Lione, Nantes, Nizza e Strasburgo e 2 alla volta della Grecia, con i voli per Atene (novità 2022) e Zante.