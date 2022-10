Riprendono i voli per Perugia da Palermo, da fine ottobre due voli a settimana con Ryanair

Palermo-Perugia sempre più vicine. Ryanair, infatti, riprenderà ad operare da domenica 30 ottobre, fino a tutto il prossimo marzo, anche dall'aeroporto Falcone Borsellino per la cittadina dell'Umbria. Lo scorso gennaio i collegamenti erano stati interrotti a causa del Covid e i contagi in risalita. L'aeroporto San Francesco d'Assisi aveva così perso la sua tratta con il capoluogo siciliano.

Ora la nuova programmazione per l'inverno 2022-23 che prevede quattro nuove rotte siciliane: due a settimana per Palermo, due voli a settimana per Catania. "In qualità di compagnia numero 1 in Italia Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l'inverno '22 da-per Perugia con 20 voli settimanali e quattro rotte verso entusiasmanti destinazioni. Ryanair - ha affermato il country manager per l'Italia, Mauro Bolla - continua a offrire più traffico, più crescita e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia. I nostri passeggeri possono ora prenotare alle tariffe più basse su Ryanair.com a partire da soli 24,99 euro solo andata per viaggi da ottobre '22 a marzo '23".