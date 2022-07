EasyJet, annunciato nuovo collegamento tra Palermo e Parigi

Dal primo novembre partirà un nuovo collegamento tra Palermo e Parigi (aeroporto Charles de Gaulle). Il collegamento prevede due voli a settimana. "La rotta palermitana - dicono dalla compagnia aerea - si aggiunge alle 76 che EasyJet opera tra Italia e Francia, di cui 7 da e per la Sicilia (2 da e per Palermo e 5 da e per Catania), posizionandosi come prima compagnia per numero di voli operati tra i due paesi".

Tutti i nuovi collegamenti sono in vendita a partire da oggi, 14 luglio, sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS. I voli da Palermo all'aeroporto parigino Charles de Gaulle saranno due a settimana: il martedì e il sabato.