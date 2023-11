Torna il volo Palermo-New York, dalla Sicilia alla Grande Mela in 9 ore e mezza

Dal Falcone Borsellino al JFK in 9 ore e mezza. Da giugno 2024 torna il volo diretto Palermo-New York. A coprire la tratta con due collegamenti a settimana (il martedì e la domenica) sarà la compagnia italiana Neos Air. Viceversa il New York-Palermo sarà in programma il lunedì e il sabato.

Il volo di debutto è schedulato per domenica 9 giugno e, in questo momento, è in vendita a 340 euro con la tariffa Economy Promo che prevede sedile standard, bagaglio da 8 kg in cabina e pasto. Il ritorno, il 15 giugno, con la stessa tariffa è a 460 euro.

L'intenzione di ripristinare il collegamento tra il capoluogo siciliano e la Grande Mela era stata annunciata a maggio scorso da Vito Riggio, amministratore delegato della Gesap, società che gestisce lo scalo di Punta Raisi. Ma in quell'occasione il manager aveva chiesto alla United Airlines, la maggiore compagnia aerea statunitense, di occuparsi della tratta.

Era stata proprio la United ad annunciare, nell'agosto 2019, il riavvio del volo precedentemente offerta fino a ottobre 2017 da Meridiana. Il Palermo-New York sarebbe dovuto ripartire nel maggio 2020, ma non venne più attivato a causa del Covid.