Istanbul, Porto e Copenhagen spiccano il volo: le nuove rotte dall'aeroporto di Palermo

Continua la striscia positiva del traffico passeggeri all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino. E 99 destinazioni, 26 paesi collegati; 25 compagnie aeree, 26 rotte nazionali e 73 internazionali. Anche a marzo, a fronte di una piccola contrazione del numero dei voli, cresce il numero dei passeggeri in volo da e per lo scalo aereo palermitano. Il dato medio di passeggeri per volo è di 145. Il totale di marzo è di 490.448 viaggiatori: +5,78% rispetto a marzo 2022 (463.634) e +6,37% rispetto a marzo 2019. Scendono invece del 9,14% i voli: 3.379 contro 3.719 di marzo 2022.

Nel primo trimestre (gennaio-marzo), il totale dei passeggeri transitati dallo scalo aereo palermitano è di 1.303.983 (+16,61%) sul 2022 (1.118.283) e +5,38% sul 2019 (1.237.403). I voli hanno avuto una flessione del 7,8% (9.277 contro 10.064 dei primi tre mesi del 2022). Le proiezioni di aprile indicano che il numero dei passeggeri crescerà di almeno il 5% sul 2022 e +13% sul 2019.

Al via la stagione estiva

99 destinazioni, 26 paesi collegati; 25 compagnie aeree, 26 rotte nazionali e 73 internazionali. Una stima di crescita dei passeggeri a fine anno del +7% (7.610.000 contro i 7.102.000 del 2022) rispetto allo scorso anno; nuovi collegamenti nazionali e internazionali, maggior frequenze di voli. Sono questi i numeri della stagione estiva che, secondo le stime, si preannuncia molto interessante, considerato che la disponibilità dei posti programmati segna un incremento di capacità del 9%: 6.787.600, mentre nel 2022 sono stati 6.229.285.

Sarà un’estate intensa e piacevole, considerato che i collegamenti sono 99 tra voli di linea e charter. Assisteremo anche a un aumento di voli in arrivo e in partenza dalle due piste del Falcone Borsellino. Tra le novità del programma estivo troviamo l’avvio della nuova rotta Parma (Ryanair), il collegamento con Vienna (Austrian Airlines), che ha esordito il 30 marzo (martedì, giovedì e sabato); il tanto atteso collegamento diretto con Istanbul (Turkish Airlines), a partire dal prossimo 5 maggio (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Da Palermo si potrà andare anche in Portogallo, a Porto (easyJet), da luglio a settembre, ogni sabato; o Copenhagen (giugno-agosto), lunedì e venerdì. C’è anche il ritorno a Palermo di Air Malta destinazione Malta, l’aumento delle frequenze del volo per Belgrado (Air Serbia).

Tutti i voli nazionali

Tornando ai voli, sono 26 le rotte nazionali: Alghero (Ryanair), Ancona (Volotea), Bari (Ryanair), Bergamo (Ryanair, Aeroitalia), Bologna (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Cuneo (Ryanair), Firenze (Ryanair, Vueling), Forlì (Ryanair), Genova (Ryanair), Lampedusa (Dat), Milano Linate (Ita Airways), Milano Malpensa (Ryanair, EasyJet, Neos), Napoli (Ryanair, EasyJet, Volotea), Olbia (Volotea), Pantelleria (Dat), Parma (Ryanair), Perugia (Ryanair), Pisa (Ryanair), Rimini (Ryanair), Roma Fiumicino (Ita Airways, Ryanair, Aeroitalia), Torino (Ryanair, Volotea), Trieste (Ryanair), Venezia (Ryanair, Wizzair), Verona (Ryanair, Volotea e Neos).

Tutti i voli internazionali