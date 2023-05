Visit Petralia Soprana, per conoscere la storia e le bellezze del borgo più bello d’Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nasce Visit Petralia Soprana, il sito web che testimonia e fa conoscere le bellezze del Borgo più bello d’Italia. Petralia Soprana experience è il titolo della home page (www.visitpetraliasoprana.it) che ritrae uno scorcio del centro storico. Uno scroll di mouse ed entri ne Il Borgo che parla dove si trovano contenuti multimediali che offrono ai visitatori una conoscenza sulla storia, la cultura e le tradizioni del paese, arricchendo l'esperienza turistica. “E’ una splendida vetrina che valorizza tutte le bellezze del nostro paese – ha detto il sindaco Pietro Macaluso. Un lavoro importante, al servizio dell’offerta e della promozione turistica, che esalta la ricchezza storica e le esperienze più qualificanti di Petralia Soprana. Ringrazio Leonardo Bruno, Damiano Macaluso, Cinzia Lio, Daniela Li Puma e tutti coloro che hanno collaborato – conclude il sindaco - per il risultato ottenuto che consente di aprire al mondo in modo tematico il nostro scrigno".

Il progetto nasce nella passata legislatura di Pietro Macaluso che vedeva tra i consiglieri comunali Daniela Li Puma. “Volevo raccontare il mio borgo – spiega Daniela – e dare la possibilità al visitatore che arriva a Petralia Soprana di potere scoprire e conoscere la storia del paese e delle opere architettoniche in qualunque momento e a qualsiasi ora. Una idea realizzabile attraverso un QRCode da scansionare che riporta ad un contenitore dove il turista può ascoltare, vedere, leggere ed emozionarsi. Per fare ciò ho coinvolto due artisti di Petralia Soprana: Leonardo Bruno che si occupa di musica e non solo e il fotografo Damiano Macaluso. A loro si è aggiunta Cinzia Lio che ha curato la traduzione in inglese di tutte le descrizioni.” Dall’idea alla realizzazione non è stato facile ma l’impegno e la voglia di fare hanno fatto sì che Visit Petralia Soprana vedesse la luce. Il sito, che in pochi giorni ha già registrato un notevole numero di visite, sarà ulteriormente implementato come ha precisato Leonardo Bruno durante la presentazione avvenuta domenica scorsa nell’aula consiliare alla presenza di amministratori, cittadini e operatori turistici.

“Questo prodotto – ha detto Leonardo Bruno – nasce dall’attaccamento al paese e dalla voglia di offrire un servizio al turista che viene o passa da Petralia Soprana. Nasce anche dalla voglia di mettersi in gioco e dalla curiosità. Per la realizzazione del sito abbiamo anche rispolverato idee, video, musiche e percorsi sonori che abbiamo messo a disposizione della comunità”. Durante la presentazione Leonardo Bruno e Damiano Macaluso hanno illustrato il sito che è facilmente accessibile anche dal cellulare. All’interno varie pagine tematiche ad iniziare dagli eventi in calendario per continuare con i luoghi di interesse come le chiese, le piazze, ville, fontane, palazzi e tutte le bellezze di Petralia Soprana. Una sezione è stata dedicata alla cultura e alle tradizioni, alla cucina, alla natura, alle experience e alle info dove dormire e mangiare. Sempre scorrendo con il mouse si trova la pagina storie, che si propone di raccontare in maniera coinvolgente Petralia Soprana attraverso video e podcast, la fotogallery realizzata con gli scatti di Damiano Macaluso che mostra alcuni dei luoghi più suggestivi e caratteristici del paese ed infine la Tour map che ti porta in un viaggio entusiasmante all’interno della città e del territorio attraverso le mappe di Google. II vari percorsi offrono un’esperienza immersiva e interattiva per i visitatori grazie all’utilizzo di contenuti video, foto ed audio.

Non manca il Blog chiamato Petra che parla degli appuntamenti e anche di storie e personaggi di Petralia Soprana e non solo. Vari gli interventi durante la presentazione tra i quali quello di Cinzia Lio che ha evidenziato il valore inclusivo del sito grazie ai contenuti multimediali che possono essere facilmente accessibili anche da coloro che hanno una disabilità sensoriale. Agostino Messineo Alfieri di Cittadinanza Attiva ha sottolineato l’interattività del lavoro che in questo caso è anche umana perché gli autori hanno coinvolto tanta gente e tante organizzazioni per raccontare la storia e la vita di Petralia Soprana. Giovanna Gebbia, operatrice turistica e guida naturalistica, lo ha definito come un racconto appassionato, sentito, che trasmette un’atmosfera particolare che ti spinge a scoprire il Borgo. Questa è stata la bravura di Damiano, Leonardo e Daniela; di essere riusciti a rappresentare un'idea, un qualcosa che si concretizza, un'atmosfera antica e soprattutto accattivante. Un libro aperto che fa sognare ed invita a leggerlo di presenza venendo a Petralia Soprana. Lo scultore Vicenzo Gennaro oltre ad evidenziare l’importanza del sito, che pubblicizza le bellezze di Petralia Soprana che meritano di essere divulgate, ha sottolineato la necessità di non fermarsi alla divulgazione di ciò che il passato ci ha lasciato ma di aggiungere ulteriore bellezza contemporanea per non essere solo dei custodi e conservatori del passato e per lasciare traccia di una tradizione che a Petralia Soprana continua. Il sito è online: www.visitpetraliasoprana.it