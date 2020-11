Superata la "tempesta" Covid: il bar Luxury riapre i battenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Luxury Cafè riapre i battenti. "Sono passati 17 giorni - dichiara la titolare - e dopo aver effettuato tutti i tamponi molecolari siamo risultati tutti negativi. È stata dura tenere chiusa l'attività per 17 giorni, ma andava fatto per il bene del nostro personale e soprattutto per i nostri clienti che ci danno fiducia dimostrandoci la loro presenza costante prima di iniziare la giornata lavorativa. Effettueremo un ulteriore sanificazione 24 ore prima della riapertura del bar che avverrà oggi 30 Novembre. Sono sicuro che anche se sarà dura ricominciare dopo questo periodo di inattività tutto lo staff metterà come sempre anima e corpo per ripagare la fedeltà dei nostri clienti che hanno manifestato il loro affetto anche nel periodo di chiusura dell'attività. Saremo lieti di deliziare i vostri palati con le solite tipicità palermitane sempre nel pieno rispetto di tutte le misure anti-covid in maniera tale da non mettere in pericolo l'incolumità di nessuno".