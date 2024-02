Via Roma, il Comune "punta" ai centri commerciali: verso l'estensione dei limiti dei negozi a 1.500 metri quadri

Se è vero che l'appetito vien mangiando, il Comune è affamatissimo. Perché ora che la nuova vita del commercio in via Roma è diventata realtà, ovvero da quando è arrivato il disco verde dall'Ars all'estensione dei limiti per i negozi passati da 200 a 600 metri quadrati, da Palazzo delle Aquile si pensa ad andare oltre: portare le insegne a poter aprire negozi in spazi di vendita fino a 1.500 metri quadrati. Non solo negozi "di vicinato", come li chiamano i tecnici, ma anche medie strutture, a eccezione dei supermercati. Ma la vera novità su cui punta l'amministrazione è il via libera ai centri commerciali urbani e ai mercati coperti.

Due importanti novità, anzi tre se si tiene conto del raddoppio e oltre delle metrature per aprire: da una parte, infatti, il Comune mira ad attrarre i grandi marchi in una delle vie più importanti per il commercio, dall'altra vuole salvaguardare i suoi mercati storici, dal Capo a Ballarò fino alla Vucciria. In che modo? Sia permettendo la realizzazione di mercati coperti, sia escludendo la Gdo (Grande distribuzione organizzata) dalle nuove licenze. Il colpaccio, però, prova a farlo autorizzando i centri commerciali cittadini, dato che i vari Forum, La Torre e Conca d'Oro sono tutti in zone periferiche: è lì che potrebbero arrivare grandi nomi del commercio, anche internazionale, oltre che centinaia di posti di lavoro.

Ora il l'Amministrazione, sulla scorta della norma direttamente attuativa approvata in Assemblea regionale, ha trasmesso la relazione ambientale chiesta dal comitato tecnico scientifico per la valutazione ambientale strategica (ovvero la Vas) in merito alla modifica dell'articolo 5 del Piano regolatore commerciale, la vecchia norma sui cui tutto si fondava e che imponeva appunto il limite dei 200 metri quadri ormai obsoleto alle strutture di vendita in centro storico e che, grazie all'assessorato delle Attività produttive regionale, si è tentato di superare con una legge ad hoc. Secondo quanto appreso da PalermoToday, l'Arpa aveva già informalmente valutato il documento prima che arrivasse il via libera.

Con la variante al nuovo Piano di programmazione urbanistica del settore commerciale, che il Consiglio comunale dovrà approvare, saranno consentiti tutti i settori merceologici tranne che negli edifici pubblici dove è possibile realizzare soltanto bookshop o punti di ristoro. Negli edifici con valenza storica ma gestiti da privati senza scopi pubblici, invece, il Comune autorizzerebbe esercizi di vicinato e medie strutture di vendita fino appunto a 1500 metri quadrati. Ad ogni modo, resterebbero valide le norme che disciplinano le attività edilizie nel centro storico e quelle relative ai "netti storici", ovvero quegli immobili di pregio che si trovano al di fuori dell'area del centro storico.

Forzinetti e Carta: "Atto condiviso da sindaco, forze politiche e associazioni"

Soddisfatti gli assessori Giuliano Forzinetti, alle Attività produttive, e Maurizio Carta, all'Urbanistica: "Questo percorso - hanno detto - una volta completato con l'approvazione in Consiglio Comunale della variante, consentirà l'apertura fino a 1500 metri quadrati consentendo, tra le altre opportunità, di rendere via Roma nuovamente attrattiva per le attività commerciali più pregiate contrastando la sua desertificazione e degrado edilizio. Il tema è prioritario per la nostra agenda politica e questo è un atto fortemente voluto dal sindaco Lagalla e ampiamente condiviso dalle forze politiche e dalle associazioni di categoria. In attesa dell’approvazione della variante all'articolo 5 del Piano, abbiamo fatto una riunione con i nostri uffici, dopo la pubblicazione in Gazzetta dell'articolo 43 della nuova legge regionale 3/2024, per attuare immediatamente quanto disposto dalla norma, ovvero poter consentire già adesso l'apertura degli esercizi di vicinato fino a 600 metri quadrati".

Confcommercio: "Provvedimento importante per il commercio della città"

“Finalmente siamo giunti a un traguardo che il commercio palermitano attendeva da anni. La modifica al cosiddetto art. 5 sarà fondamentale per rivitalizzare alcune zone commerciali della città, come ad esempio la centralissima via Roma, che - anche per colpa di una norma obsoleta - ha subito da tempo un processo di desertificazione commerciale”. Lo ha detto la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, dopo la decisione di consentire l’apertura degli esercizi commerciali di vicinato fino a 600 metri quadrati.

“Palermo - dice Di Dio - darà più opportunità di aperture di negozi di vari settori da parte di imprenditori locali e sarà anche più appetibile per i marchi nazionali e internazionali. Ci saranno effetti positivi a cascata di cui beneficeranno anche le piccole attività commerciali perché si sa che, se rivitalizzata con nuove aperture, una via diventa più attrattiva. Palermo ne guadagnerà anche in termini di sviluppo, di occupazione e di immagine per i turisti. Dobbiamo dare atto alla giunta Lagalla di aver ben compreso il senso delle nostre reiterate richieste”.