Da Decathlon a Starbucks, i grandi marchi strizzano l'occhio a via Roma ma la burocrazia li frena

Decathlon e McDonald's, Starbucks e Arcaplanet, ma anche Chanel, K-Way, Yves Saint Laurent, Ovs. Una serie di grandi marchi bussano alle porte di via Roma, dove ci sono numerosi locali sfitti, ma devono fare i conti con il limite dei 200 metri quadrati per i negozi imposto dall'articolo 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di programmazione urbanistica del settore commerciale. E così le aperture dei negozi monomarca in quella che prima di via Libertà era la strada dello shopping, previsti nei piani di espansione di queste aziende, devono attendere.

Il limite dei locali commerciali entro i 200 metri quadrati

Secondo la normativa vigente, infatti, nella strada che va dalla stazione centrale fino al Politeama (all'incrocio con via Amari) non è possibile aprire negozi con superfici superiori ai 200 metri quadrati, come appunto nei desideri di queste griffe. La Giunta comunale ha modificato l'articolo 5 di questo regolamento ma si aspetta ancora la Vas (Valutazione ambientale strategica) da parte della Regione e poi il via libera del Consiglio comunale.

La Vas ha l'obiettivo di valutare i possibili effetti ambientali dell'aumento degli spazi commerciali sulla via Roma, che ricade in pieno centro storico. A dover rilasciare questo parere l'assessorato Territorio e Ambiente della Regione. Dopodiché il provvedimento approderà in Consiglio comunale dove, come già hanno riferito gli assessori Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti (rispettivamente all'Urbanistica e alle Attività produttive), c'è la volontà politica di innalzare i limiti di superficie dei negozi per rilanciare l'economia in via Roma.

Chi molla (per adesso) l'idea di aprire in via Roma

McDonald's, almeno per il momento, ha mollato l'idea di trasferirsi in via Roma. Dopo 25 anni, infatti, per rispettare gli standard innovativi della catena (come già avvenuto per gli altri fast food d'Italia) entro qualche mese lascerà la storica sede di piazza Castelnuovo per trasferirsi nei locali del Multisala Politeama in via Emerico Amari. McDonald's, che ha necessità di una metratura superiore ai 1.200 metri, nella fase iniziale di ricerca, aveva proprio messo gli occhi su via Roma. Poi il vincolo dei 200 metri quadrati e la scelta di siglare, quantomeno per il momento, un contratto trentennale con l'ex cinema a pochi passi dalla storica sede del Politeama. Stessa cosa ha fatto Yves Saint Laurent, che dovrebbe aprire al posto di Hermes in via Libertà, e Arcaplanet, che in centro ha scelto piazzetta Aldo Moro (oltre che in altre zone della città).

Tante le vetrine spente sull'ex via dello shopping

Secondo un'indagine di Confcommercio, a oggi sono oltre 140 le insegne spente su via Roma, più una serie di istituti bancari che hanno chiuso i battenti. La via, che è una delle più belle della città, sembra un "cimitero" commerciale che potrebbe totalmente cambiare se la variante al Piano urbanistico commerciale andasse in porto. A fare da traino per il suo rilancio, tra le altre cose, anche la presenza di un grandissimo marchio come la Rinascente che ha da sempre ingolosito anche altre aziende pronte a investire. Eventuali nuove aperture, infatti, porterebbero non solo a un cambio di passo legato alla bellezza e al decoro della strada, ma anche alla creazione di oltre un centinaio di posti di lavoro.

Forzinetti: "Modifica dell'articolo 5 entro l'anno"

Già nel 2016 la Giunta comunale, sotto la guida di Orlando, aveva portato avanti la variazione della modifica all'articolo 5 del Piano urbanistico commerciale (Puc) con una delibera che non divenne mai efficace perché il Consiglio comunale non diede parere favorevole. "Ora - spiega a PalermoToday l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - stiamo attendendo che venga ultimato il rapporto ambientale. Entro una ventina di giorni, questo rapporto sarà mandato alla Regione che darà una sua valutazione: c'è stato assicurato, che si potrà determinare non più tardi di due mesi. Una volta trasmesso al Consiglio, inizierà l'iter per la definitiva modifica dell'articolo 5. Sono convinto che entro l'anno ci riusciremo".

Intanto, ci sono investimenti milionari su via Roma che sono fermi al palo. Ma l'assessore Forzinetti rassicura: "Non è affatto a rischio la modifica, si sono semplicemente allungati i tempi per metterla in pratica per via di un lavoro specifico e prioritario su Bellolampo che il tecnico incaricato di redigere il rapporto ambientale su via Roma ha dovuto fare". Insomma bisogna semplicemente attendere. Tutto rinviato all'anno nuovo in attesa che la burocrazia acceleri e permetta a grandi marchi come Decathlon o McDonald's di aprire a Palermo proprio in via Roma.