Svolta del commercio in via Roma, disco verde dall'Ars: sì ai negozi con superficie fino a 600 metri quadri

Una nuova via Roma adesso è realtà. Disco verde all'Ars per i negozi in centro storico che adesso potranno godere di spazi fino a 600 metri quadrati. Il via libera arriva dopo la lunga notte della Finanziaria che il parlamento siciliano è stato chiamato a votare. All'interno del maxi emendamento, anche la modifica che ha portato a superare il limite dei 200 metri quadrati di estensione e che ha di fatto, per anni, limitato il commercio in quella che un tempo era una delle principali arterie dello shopping. La norma, di fatto, permetterà nuove autorizzazioni di vendita in tutti i centri storici siciliani per il settore non alimentare.

La modifica che ora è legge entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che potrebbe avvenire già venerdì. La norma, attesa da anni, è andata sostanzialmente a stravolgere l'ex articolo 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di programmazione urbanistica comunale: in un primo momento il Comune, consapevole del cambio di passo necessario a dare una spinta in avanti al commercio, ha provato da solo a riscrivere la norma, ma limitato dalla Vas (la Valutazione ambientale strategica), ha chiesto aiuto alla Regione e all'assessorato Attività produttive che ha permesso di inserire questa variazione all'interno della legge di stabilità appena approvata.

La vecchia legge sulla Riforma del commercio del '99 viene così cambiata: nelle città con oltre 100 mila abitanti, come nel caso di Palermo, per gli "esercizi di vicinato" ora è prevista una superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita (2 mila), ovvero fino a 600 metri quadri. Altra novità riguarda il frazionamento delle medie e grandi strutture di vendita già esistenti, con superfici superiori ai 600 metri quadri (come ad esempio i supermercati e la grande distribuzione. "Un modo per ottimizzare gli spazi - spiega a PalermoToday Gaspare Vitrano, presidente della commissione Attività produttive all'Ars - di una superficie già esistente. In uno spazio di 10 mila metri, adesso sarà possibile dividere gli spazi rispettando questa volumetria".

Soddisfazione a 360 gradi, per una norma che già nella sua definizione ha messo d'accordo quasi tutti, dagli assessori comunali come Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti, alle associazioni di categoria, da Confcommercio ad Assoimprese, fino al sindaco Roberto Lagalla, sotto la guida della commissione Attività produttive della regione guidata da Gaspare Vitrano. "Qualcuno ha provato a dire - puntualizza ancora il presidente della commissione regionale - che si trattava più di un problema urbanistico che commerciale. Ma la risposta l'abbiamo avuto da tutta la gente che in questi mesi ha chiamato da ogni parte della Sicilia, singoli imprenditori, commercianti o grandi brand, interessati a questo cambio di passo. Abbiamo fatto un buon lavoro per rilanciare il commercio e lavorato nell'interesse di tutti".

Il tutto, ora, andrà armonizzato con i regolamenti comunali che dovranno definire il perimetro d'azione. Intanto grandi brand, come Dechatlon, potrebbero arrivare presto in città. "Felice che la norma approvata sia stata condivisa in modo trasversale da parte di tutti i deputati di Sala d’Ercole - ha detto l'assessore della Regione Siciliana alle Attività Produttive Edy Tamajo -. Un importante cambiamento che evita la desertificazione di aziende commerciali e immette nuova linfa ai centri storici siciliani in cui gli imprenditori sino a ieri, erano limitati da regole non in linea con i tempi".