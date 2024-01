Sognando una nuova via Roma, il sindaco Lagalla: "I grandi marchi per la svolta del commercio in città"

Manca l'ultimo tassello, il voto in Aula. Con il via libera dell'Ars, i negozi in centro storico potranno avere un'estensione maggiore di 200 metri quadri. Una modifica attesa da anni, perché l'attuale articolo 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di programmazione urbanistica comunale ha di fatto rallentato lo sviluppo commerciale di alcune zone della città, come via Roma, dove da anni bussano alla porta grandi marchi come Decathlon. Aziende che, per via del limite alla superficie dei negozi, hanno dovuto fare dietrofront.

Una norma ormai vecchia che oggi rallenta lo sviluppo commerciale

La norma, così per com'era stata pensata, voleva arginare i colossi della grande distribuzione che, data la portata, avrebbero potuto fagocitare i piccoli commercianti, risucchiando persino i mercati storici. Lo sviluppo commerciale legato ai tempi, però, ha reso necessario un cambio di passo: così il Comune, limitato nella riscrittura della norma dalla Vas (la Valutazione ambientale strategica), ha chiamato in soccorso la Regione, con l'assessorato alle Attività produttive guidato da Edy Tamajo, che in tempi record - tavoli tecnici dopo tavoli tecnici - è arrivato a presentare un emendamento alla Finanziaria che apre la porta ai grandi marchi e incrementa nuove prospettive di sviluppo e lavoro.

Le novità dell'emendamento alla Finanziaria

Lunedì 8 gennaio, così, si vota la Finanziaria, all'interno della quale il governo regionale ha inserito una norma per l'estensione dei limiti ai negozi. A quel punto via Roma, il principale asse cittadino dello shopping - che con la crisi economica si è trasformato in un "cimitero" di insegne con decine di locali sfitti e abbandonati - godrà dell'ampliamento della superficie per i negozi di vicinato: se la norma sarà deliberata, a conti fatti, gli immobili destinati al commercio godranno di spazi fino a 600 metri quadri. Novità ci saranno anche per il frazionamento delle medie e grandi strutture di vendita già esistenti, con superfici superiori ai 600 metri quadri (come ad esempio i supermercati), che con la nuova norma potranno essere frazionate in non più di quattro esercizi commerciali, previa comunicazione al Suap.

Il sindaco Lagalla: "Un cambio di marcia per le attività produttive"

Una norma senza colore politico, che ha messo quasi d'accordo tutti, dagli assessori comunali come Carta e Forzinetti, alle associazioni di categoria, da Confcommercio ad Assoimprese, sotto la guida della commissione Attività produttive della regione guidata da Gaspare Vitrano. Persino il primo cittadino la attende. "La norma proposta dal governo regionale - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - che apre ai grandi marchi nei centri storici dei comuni può rappresentare una svolta per diversi aspetti. In primo luogo, potrà rivitalizzare molte aree delle città siciliane e mi aspetto che l’arrivo di grandi firme, anche internazionali, possa contribuire ad aumentare i livelli occupazionali nell'Isola e i flussi turistici verso le nostre città. Per questa ragione, l’augurio è che la norma possa essere presto votata all’Ars per dare un cambio di marcia alle attività produttive siciliane, con la certezza che nuove aperture possano convivere con i negozi storici che rappresentano la tradizione dei nostri territori".

I grandi marchi bussano alla porta, ma c'è chi dice "no"

Così, mentre alla porta di via Roma ci sono marchi prestigiosi come Decathlon e McDonald's, Starbucks e Arcaplanet, Deichmann e Rayban, Lash, Giunti editore, ma anche Chanel, K-Way, Yves Saint Laurent, Anytime Fitness e Ovs - che, tra le altre cose, porteranno alla rinascita di due palazzi storici come Palazzo Moncada e Palazzo Monteleone - c'è chi, a qualche giorno dalla svolta che segnerà per sempre il commercio portando a centinaia di nuovi posti di lavoro in città, non è d'accordo.

"L'annunciato emendamento per modificare le superfici degli esercizi di vicinato - dice Giovanni Felice, presidente di Confimprese - è dannoso per il sistema commerciale siciliano ed è un grave errore. Uno dei motivi principali, se non l’unico, di questa modifica di legge è il caso di Palermo, e di via Roma in particolare, dove è vietato avviare attività di medie strutture nel centro storico".

La norma regionale, se approvata, supererebbe quella comunale interessando dunque non solo via Roma ma anche gli altri comuni siciliani. "Mi duole dirlo - continua Felice - ma la strada avviata è sbagliata tecnicamente e politicamente poiché è contro l’interesse della salvaguardia dei centri storici, dei micro imprenditori commerciali ed è un regalo esclusivo ai proprietari dei negozi e alle catene di alimentari che vogliono aprire nei piccoli e medi comuni. Si reagisce a un errore del Comune di Palermo con un errore che penalizzerà l’intera Sicilia. Per quale motivo il Consiglio comunale non modifica questo articolo del regolamento di attuazione? Perché modificare la legge per aggirare questa norma regolamentare comunale finendo per coinvolgere tutta l’Isola? Chi ha interesse a utilizzare l’ariete Palermo per penetrare nei centri storici dell’intera Isola?".

L'opportunità per Palermo e per i piccoli comuni

Di contro, c'è chi invece parla di opportunità non solo per Palermo, ma anche per i piccoli comuni. "L'estensione dimensionali per l'apertura di attività commerciali nei centri storici fino a 600 metri quadrati - dice il consigliere comunale Ottavio Zacco, presidente della commissione Attività produttive - sono una grande opportunità non solo per le città metropolitane ma anche per i piccoli comuni che diventerebbero appetibili commercialmente per i grossi marchi, contribuendo a far crescere il tessuto economico locale. Da troppo tempo la nostra città ha visto scappare grossi marchi a causa di questa norma che per altro è in vigore solo nella Regione Siciliana, desertificando i centri storici. Caso evidente è via Roma, dove al momento con le norme vigenti potrebbero aprire solo food. Sono sicuro che questa norma oltre a contribuire alla crescita commerciale dei comuni, contribuirà al contrastare il degrado che vivono i centri storici a causa delle numerose saracinesche chiuse".