Keller, il sindacato Ursas: "Ex dipendenti impiegati per vigilanza e manutenzione strade"

I 43 ex dipendenti Keller potranno essere impiegati per la vigilanza e la manutenzione stradale in Sicilia. Lo comunica il sindacato Ursas dopo l’approvazione all’Assemblea regionale siciliana di una norma che autorizza l’assessorato regionale alle Infrastrutture a sostenere una spesa destinata a valorizzare e sostenere questo bacino.

Stefano Battaglia, responsabile trasporti del sindacato per la provincia di Palermo, spiega che “dopo un lungo impegno finalmente questi lavoratori, grazie anche all’intervento del Governo e del Parlamento regionale, trovano una risposta forte a una vertenza che dura da anni”.

La Keller ha chiuso nel 2014 e dal 2017 i lavoratori hanno esaurito la mobilità. Il sindacato Ursas ha inoltre inviato una richiesta di incontro al ministero delle Infrastrutture e al sottosegretario Giancarlo Cancelleri, per chiedere "l’impegno del governo nazionale per la risoluzione definitiva della questione occupazionale che interessa gli ex dipendenti della Keller di Palermo".