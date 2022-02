Dopo due anni si chiude la vertenza Keller, i 47 ex dipendenti a breve inizieranno un tirocinio in Anas

"Dopo una lunghissima battaglia si chiude finalmente con esito positivo la vertenza dei lavoratori ex Keller. Esprimiamo grande soddisfazione per la soluzione trovata che consentirà a questo bacino di essere impiegato nella vigilanza e nella manutenzione delle strade". Lo affermano in una nota il segretario generale del Sadirs, Fulvio Pantano e il responsabile trasporti del Sadirs, Stefano Battaglia, che da tempo seguono la vertenza.

A breve inizierà il tirocinio da parte dell’Anas dei 47 ex dipendenti Keller. "Con l’approvazione di una apposita norma all’Ars - spiega Fabio Guccione segretario regionale Sadirs - la Regione Siciliana si farà carico della copertura finanziaria. Il tirocinio consisterà nell’acquisizione di competenze professionali nell’ambito delle attività relative ai servizi di vigilanza-manutenzione stradale".

Si mette fine così a una vertenza che dura da anni. La Keller ha infatti chiuso nel 2014 e dal 2017 i lavoratori hanno esaurito la mobilità.