Karol, giovedì nuovo sciopero dei dipendenti: "Due mesi di stipendi arretrati"

Scioperano l’8 giugno le lavoratrici e i lavoratori del gruppo Karol spa. Fp Cgil Palermo e Uil Fpl hanno indetto per giovedì un sit-in dalle 10 alle 13 sotto la sede dell’Asp, in via Cusmano, al quale parteciperanno i dipendenti delle strutture, dal laboratorio e clinica medica di via La Farina alla comunità terapeutica assistita ex Stagno di via San Lorenzo, alla Karol Hospital Cosentino, alla Karol rsa di Villabate.

Dopo lo sciopero del 27 aprile, la situazione è rimasta in pratica immutata. I circa 400 dipendenti non hanno percepito ancora gli stipendi di marzo e aprile e parte del mese di febbraio. Oltre agli stipendi mancati, risultano non versati a banche o finanziarie i quinti dello stipendio trattenuti in busta paga, e il mancato versamento delle quote di tfr alle banche e alle compagnie assicuratrici.

I sindacati Fp Cgil Palermo e Uil Fpl hanno inviato una lettera di diffida al prefetto di Palermo, all’assessorato regionale Sanità e al commissario straordinario Asp.

“Abbiamo chiesto un incontro con i vertici dell’Asp Palermo, nel giorno dello sciopero, per avere notizie sulle rette delle convenzioni di Rsa, Cta e Cosentino Hospital. Ci interessa verificare – chiedono il segretario generale Fp Cgil Palermo Giovanni Cammuca e Michele Morello, responsabile terzo settore per la Funzione Pubblica Cgil Palermo e Alfredo Orofino responsabile per la Uil Fpl – i motivi per i quali l’amministrazione di Karol non è in grado di rispettare le scadenze legate al pagamento degli stipendi ai propri dipendenti”.

“Nel caso in cui venga appurato che l’Asp Palermo – proseguono Cammuca, Morello e Orofino - abbia effettuato i versamenti spettanti nei tempi giusti o con piccoli ritardi, da non poter giustificare questi mesi di ritardo nell’erogazione degli emolumenti spettanti, chiediamo agli organi competenti di avviare ogni tipo di indagine per verificare i motivi che determinano tali ritardi nei pagamenti degli stipendi alle lavoratrici e ai lavoratori”.