Tamajo incontra sindacati e Inps su vertenza ex Fiat, Giordano (Ugl): "Riconosciamo all’assessore un reale impegno"

A seguito dell’incontro di ieri tenutosi nel capoluogo regionale con i sindacati di categoria in merito alla vertenza ex Fiat di Termini Imerese con l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, interviene il Segretario Provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Palermo, Lorenzo Giordano: "Il nostro plauso all’Assessore Tamajo, che da quando si è insediato ha preso subito a cuore la vicenda “Ex Fiat” dando una marcia in più alla vertenza dei lavoratori di Termini Imerese, speriamo di aver presto risposte anche dall’Inps per l’eventuale attuazione della norma sui lavori usuranti che da sola accompagnerebbe parte di questi lavoratori alla pensione, chiediamo inoltre che e lo riteniamo un passaggio fondamentale, che siano presi in considerazione non solo i lavoratori ex dipendenti Blutec, ma garantire e ridare dignità anche ai lavoratori dell’indotto che al momento percepiscono un assegno sociale di poco più di 400 euro".