Consorzio Sintesi, il caso dei 250 lavoratori a rischio all'Ars: "Regione si muova per garantire assunzione in Wind"

La Regione dovrà impegnarsi a compiere ogni iniziativa utile a garantire l'assunzione dei lavoratori del Consorzio Sintesi in Wind 3, rispettando la normativa di settore e gli impegni presi e messi ripetutamente per iscritto nel corso degli anni. E’ il risultato dell’approvazione della risoluzione M5S in Commissione Cultura Formazione e Lavoro che vede primo firmatario il deputato regionale Adriano Varrica e sottoscritta dalla collega di commissione Roberta Schillaci.

"Ringrazio sinceramente - dichiara Varrica - il presidente della Commissione Fabrizio Ferrara per aver fatto propria e calendarizzato con urgenza la risoluzione e la stessa Commissione per aver lavorato e votato trasversalmente. Adesso la Regione sia conseguente e determinata, visto anche l'atto di indirizzo del Parlamento regionale".

"Stiamo incalzando il governo regionale - aggiunge Roberta Schillaci - a prendere un impegno fattivo per salvaguardare i 250 lavoratori coinvolti, loro malgrado, in questa vertenza. Schifani deve mettere in campo tutte le azioni necessarie a salvaguardare il livello occupazionale".