Spiraglio per i lavoratori della Blutec: prorogata la cassa integrazione straordinaria

I lavoratori della Blutec di Termini Imerese avranno prorogata la cassa integrazione guadagni straordinaria, che era terminata lo scorso 17 ottobre, dalla data della scadenza fino al 17 ottobre del 2021. E' questo il risultato raggiunto ieri in un'apposita riunione convocata in videoconferenza e a cui hanno partecipato il neodirettore del dipartimento Lavoro, Gaetano Sciacca, i commissari dell'azienda, Giuseppe Glorioso e Fabrizio Grasso, il direttore delle risorse umane della stessa, Fabio Patanè, e i rappresentanti sindacali, Antonio Nobile per la Fim Cisl, Roberto Mastrosimone per la Fiom Cgil, Vincenzo Comella, per la Uilm Uil, Angelo Mazzeo, per la Ugl metalmeccanici, e Antonino Guttadauro per le Rsu.

Nell'incontro di ieri le parti intervenute hanno concordato che "i lavoratori saranno sospesi a zero ore, a rotazione e in riduzione d'orario compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali".

“Nell'incontro di ieri - spiega l'assessore al Lavoro, Antonio Scavone - i commissari straordinari della Blutec hanno ribadito che è stata individuata una soluzione per la riconversione dell'intero sito industriale di Termini Imerese in un sito a vocazione green e ad alta innovazione tecnologica, un progetto innovativo, che mira alla produzione di batterie al litio, di materiale hi-tech, nonché di produzione elettrica da fonti rinnovabili e ricerca scientifica applicata. Questo ci permette oggi di guardare in chiave ottimistica al futuro di Termini Imerese".