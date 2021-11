Partita ancora aperta per i lavoratori ex Blutec, nuovo bando per la cessione dello stabilimento

Un nuovo bando entro la fine del 2021 per la cessione dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese e il rinnovo dell'accordo di programma per le aree di crisi complessa e la reindustrializzazione dell'area. Sono le decisioni assunte per il sito in provincia di Palermo nel corso dell'ultimo vertice che si è tenuto ieri a Roma nella sede del ministero dello Sviluppo economico. Al tavolo rappresentanti di Invitalia, della Regione, di Fim, Fiom e Uilm.

"Per quanto riguarda il ramo Metallic di Ingegneria Italia, stabilimenti di Atessa e Tito Scalo, si definirà entro metà dicembre il passaggio definitivo al gruppo Ma con la garanzia della continuità occupazionale per tutti i lavoratori. Situazione a parte per Termini Imerese, per cui ci vorranno approfondimenti e più tempo per una soluzione industriale che garantisca la reindustrializzazione del sito e la continuità per tutti i lavoratori, compreso l'indotto", dicono in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil e Silvia Spera, Area Politiche Industriali per la Cgil nazionale.

"Per Atessa e Tito Scalo - osservano i sindacalisti - è stata trovata una soluzione che riteniamo positiva come quella di Magnetto. Rimangono però le incertezze riguardo le altre cessioni che destano preoccupazioni, sulle quali occorrono garanzie occupazionali". Le sigle chiedono inoltre "al ministero dello Sviluppo economico e a Invitalia di verificare la solidità dei soggetti che presenteranno offerte per le acquisizioni. Su Termini Imerese non possiamo azzerare e riportare il contatore a 12 anni fa, non c'è più tempo. Serve un confronto istituzionale attivo anche sull'accordo di programma. E occorrono strumenti per l'individuazione di un percorso che accompagni all'uscita chi è prossimo alla pensione".

Fiom e Cgil chiedono poi "l'avvio di un tavolo tecnico insieme a Invitalia, le istituzioni e il sistema delle imprese, grande assente su questa vertenza, per valutare quali soggetti industriali a carattere locale e nazionale potrebbero essere interessati al progetto di rilancio, sfruttando l'occasione delle risorse del Pntt nell'ambito della riconversione sostenibile delle produzioni. Sul territorio siciliano ci sono importanti realtà industriali, pubbliche e private, che potrebbero essere coinvolte. Per la Fiom e la Cgil - conclude la nota congiunta - condizione imprescindibile è la garanzia occupazionale di tutti i lavoratori, la tenuta industriale e il rilancio dell'area di Termini Imerese".

Secondo il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e il coordinatore nazionale automotive Fim Cisl Stefano Boschini "Fondamentale sarà anche la definizione dell'accordo di programma tra il ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana che dovrebbe prospettare l'assegnazione delle risorse finanziarie, a partire dai 90 milioni di euro del vecchio accordo di programma scaduto. Come sindacato - ricordano - abbiamo ribadito la necessità di essere coinvolti nella fase di preparazione del bando per Termini Imerese data la complessità del piano di salvataggio, perché quella sarà determinante per prefigurare più soluzioni industriali che complessivamente diano risposte positive ad oltre 595 lavoratori diretti e a tutto l'indotto". "Il Ministero dello Sviluppo Economico - spiegano i sindacalisti - ha condiviso questa nostra richiesta e ha definito che nelle prossime settimane verrà convocato un tavolo specifico tecnico per condividere l'impianto di massima con cui predisporre il bando per Termini Imerese".