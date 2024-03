Città Metropolitana di Palermo, Vernuccio: "Visione strategica vince scommessa dell'intero territorio”

Il ruolo della Città Metropolitana di Palermo nell’ottica dello sviluppo di un’intera area territoriale è al centro di alcune interessanti considerazioni del Direttore Generale dell’Ente, Nicola Vernuccio. In occasione di un’intervista rilasciata al direttore di BlogSicilia, Manlio Viola, Vernuccio ha fatto il punto sui temi emergenti e le potenzialità, allargando lo sguardo a una visione d’insieme.

“Attraverso la collaborazione continua tra la Città Metropolitana di Palermo e tutti i sindaci del territorio, che poi sono i veri attori di questo ente di area vasta, stiamo portando avanti una serie di progetti – ha esordito Vernuccio -. Penso che, oggi, i territori se ne accorgano che c’è un ente che è tornato a essere presente”.

“Lo scorso anno – ha proseguito il Direttore Generale - la Città Metropolitana ha portato avanti quasi 70 milioni di appalti, fra strade e scuole. Le strade provinciali, non solo per la città capoluogo, quanto soprattutto per i territori dell’hinterland, sono le principali connessioni tra le comunità. Certo, c'è veramente molto da fare, ma abbiamo un rinato rapporto con le comunità locali e questa è la cosa più importante”.

Sinergia per una prospettiva di sviluppo

Il ruolo dei sindaci e la volontà di collaborare con l’Ente centrale hanno prodotto risultati positivi e dato la spinta a proseguire su questa strada. “Il segreto è questo, – ha sottolineato Nicola Vernuccio - non bisogna far arrivare le politiche di sviluppo dall'alto, ma bisogna confrontarsi con i territori. La grande valenza sta nell’essere quell'ente che fa la sintesi delle tante specificità che ha il nostro territorio. Il segreto è fare sintesi delle differenze, fare sinergia e fare in modo che queste comunità riescano a proiettarsi in una prospettiva di sviluppo insieme”.

La visione strategica e integrata è un elemento chiave nell’analisi del ruolo dell’Ente diretto da Vernuccio: “Questa visione strategica dello sviluppo che coinvolge più Comuni diventa veramente importante per il futuro e per la scommessa che il nostro territorio ha anche nei confronti del resto dell'Europa”.

È in questo contesto, dunque, che la Città Metropolitana di Palermo ricopre un ruolo fondamentale: “La cosa importante è che sia i cittadini che i sindaci si accorgano di avere accanto un Ente che li supporta. La Città Metropolitana è importantissima per i Comuni delle aree più interne e anche di quelle costiere più piccole, perché li aiuta a essere ente dell'area vasta, con un momento di aggregazione della politica. Diventiamo elemento di supporto dei Comuni più piccoli, affinché siano interlocutori più forti con i soggetti che poi danno i finanziamenti. Lo scopo è anche avere una coerenza complessiva dei progetti che si vanno a realizzare: questa veramente è la cosa più importante, sulla strategia noi siamo importantissimi”.