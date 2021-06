Una casina di caccia, una grotta millenaria e un agrumeto: in vendita un pezzo del giardino d'Orleans 

Un pezzo del giardino d'Orleans è in vendita. Nel terreno, coltivato ad agrumi e grande ben 21 mila metri quadrati, ci sono anche una grotta millenaria e un'esclusiva residenza. Così recita l'annuncio di vendita pubblicato dall'agenzia immobiliare Cajozzo Re. La costruzione ha una quadratura di 200 metri. Esternamente ha l'aspetto di un piccolo castello: si sviluppa su due piani ed ha una terrazza sul tetto dove è presente un muro di cinta merlato. L'edificio è attraversato internamente da una torretta ottagonale con vista sul parco e sui palazzi di corso Pisani.

Nell'800 il proprietario era Giuseppe Reggio, principe di Aci, che lo utilizzava come casina di caccia. Oggi invece i proprietari sono due fratelli palermitani. "I comproprietari - spiega a PalermoToday Alessandro Cajozzo - chiedono 850 mila euro. L'immobile è totalmente da ristrutturare. Nel terreno, oltre alla grotta millenaria, dove i proprietari prima tenevano gli animali e più recentemente utilizzata come magazzino per l'attrezzatura per la coltivazione dell'agrumeto, ce ne sono altre, più piccole da scoprire. All'interno della proprietà, si accede - conclude il proprietario dell'agenzia immobiliare - da via Ernesto Basile oppure da una trazzera che parte da piazza Indipendenza".

L'area è sottoposta a vincoli di natura idrogeologica: si trova, infatti, accanto alla Fossa della Garofala dove scorre il torrente Cannizzaro. Racconta l'ultima pagina della storia agrumicola della Conca d'oro e ospita al suo interno anche un sentiero ombreggiato costeggiato da ligustri e olmi campestri.