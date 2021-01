Sindacato Ursas, David Fell è il nuovo segretario regionale

David Fell è il nuovo segretario regionale del sindacato Ursas federato con il Sadirs. Fell, 41 anni, succede a Pietro La Torre recentemente scomparso alla guida della sigla autonoma presente soprattutto nelle società partecipate regionali e locali. "Grazie al lavoro svolto da La Torre - commenta Fell - il sindacato Ursas oggi è presente in diverse realtà con autorevolezza e un percorso di crescita costante. Sono onorato di portare avanti questo progetto in cui Pietro credeva fortemente. Sarà cura mia e dei dirigenti e Rsa, impegnarci per trovare soluzioni alle criticità che molti lavoratori vivono in questo momento". Il segretario generale del Sadirs Sicilia, Fulvio Pantano, ha augurato buon lavoro a Fell e di continuare a operare nel segno dei valori di Pietro La Torre.