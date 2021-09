Ecco Updrive, il nuovo servizio di noleggio a lungo termine: la start up palermitana accelera verso il futuro

In pochi mesi questa realtà è riuscita ad affermarsi in tutta Italia. Si tratta di un team di giovani neolaureati ambiziosi e tenaci, rientrati da esperienze di studio e di lavoro all'estero. Sono tutti palermitani con un'età media di 26 anni

Strizzare l'occhio all'ambiente per accelerare verso il futuro. E' questo il senso e la mission di Updrive, la start up palermitana che si occupa di noleggio di auto a lungo, medio e breve termine. In pochi mesi questa realtà è riuscita ad affermarsi in tutta Italia. Tutto merito di un team di giovani neolaureati ambiziosi e tenaci, rientrati da esperienze di studio e di lavoro all'estero. Sono tutti palermitani con un'età media di 26 anni.

Una crescita esponenziale, quella di Updrive, che è riassumibile in un paio di numeri. Dalla fondazione a oggi la start up conta circa 172 collaboratori in 13 regioni, ed è stata capace di affermarsi velocemente a livello nazionale nonostante il periodo pandemico.

"Updrive è un operatore nazionale di noleggio a lungo, medio e breve termine, che si distingue per prestazioni elevate, cura nei dettagli e costante rinnovamento - dice Gianmarco Mallo, amministratore della start up -. Il brand rappresenta le principali compagnie di noleggio presenti in Italia e nel mondo. E' possibile venirci a trovare nella nostra sede palermitana di piazza Alcide De Gasperi, oppure richiedere un preventivo dal nostro sito web www.updrive.it".

L'obiettivo di Updrive è chiaro: "Offrire ai nostri clienti la migliore soluzione di mobilità basata sulle loro esigenze di vita quotidiana. Vogliamo trasformare il modo in cui le persone vivono la mobilità in Italia". Capitolo a parte merita la questione ambiente. "Modificare il concetto di mobilità impone cura e rispetto per l’ambiente - prosegue Mallo -. La nostra etica ci impone di sfidare la tendenza e il protrarsi delle cattive abitudini che l’italia ha sedimentato negli anni. Ci proponiamo di svecchiare il parco auto italiano, il più antico d'Europa, e di proporre nuove soluzioni di mobilità che tengano conto delle esigenze dei nostri clienti consigliando vie più sostenibili relativamente alle percorrenze chilometriche e alle soluzioni ibride ed elettriche in costante crescita".

E per l'anno prossimo sono attese importanti novità. "Il 2022 sarà segnato dall’apertura dei primi store fisici in Italia partendo dalla Sicilia e risalendo tutta la Penisola. Stiamo progettando un sistema innovativo che crei un legame unico, speciale tra i consulenti ed i nostri clienti per sviluppare una relazione tra i soggetti che risponda pienamente alle necessità del nostro potenziale cliente in ogni fase del processo di noleggio".