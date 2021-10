Unicredit, ufficializzato il nuovo Advisory Board Sicilia: Nico Torrisi presidente

E' stato ufficializzato oggi il nuovo Advisory Board Territoriale Sicilia di Unicredit, composto da 15 membri e presieduto da Nico Torrisi, amministratore delegato Sac spa, presidente Federalberghi Sicilia; vicepresidente Assaeroporti.

"Il 15 luglio - spiega Niccolò Ubertalli, responsabile di Unicredit Italia - il Gruppo ha annunciato una nuova fase del suo processo di semplificazione grazie alla quale l'Italia è diventata una geografia autonoma e dotata di pieni poteri, accanto a Germania, Europa Centrale ed Europa dell'Est. Questa decisione mostra quanto per noi siano importanti le nostre radici e questo Paese. Gli Advisory Board ci aiuteranno a rendere ancora più saldo questo legame e saranno un valido supporto per elaborare nuove strategie necessarie per la ripartenza".

Gli Advisory Board Territoriali sono organismi consultivi nati con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza dei singoli territori, dei settori rilevanti e delle tematiche sociali locali, fornendo un contributo positivo allo sviluppo del business nelle aree di loro competenza. Rappresenteranno dunque uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise tra la banca e i rappresentanti del Paese, contribuiranno allo sviluppo sostenibile del business e dei territori offrendo infine supporto alla definizione dei piani di sviluppo territoriale della banca.

I nuovi componenti dell'Advisory Board Territoriale Sicilia di UniCredit sono: Nico Torrisi, amministratore delegato Sac spa; presidente Federalberghi Sicilia; vicepresidente Assaeroporti; Francesco Ferreri, presidente regionale Coldiretti Sicilia; Nunzio Abbate, direttore System Lab STMicroelectronics; Sabrina Conoci, professore ordinario Fisica della Materia e delegata per la Terza Missione Università di Messina; Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo; vicepresidente nazionale Confcommercio Imprese per l'Italia; Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi, presidente Sibeg srl; vicepresidente nazionale Assobibe; vicepresidente Confindustria Catania; Piero Giglione, segretario generale Cna Sicilia; Carmelo Giuffrè, amministratoree fondatore Irritec spa; Giuseppe La Rocca, direttore generale Fondazione Comunità Agrigento e Trapani; Giancarlo Licitra, founder e amministratore unico LBG Sicilia Srl; Marcello Mangia, presidente CdA e amministratore delegato di Aeroviaggi Spa; Antonio Perdichizzi, amministratore delegato Tree - Opinno Italia; Presidente Junior Achievement Italia; Antonio Rallo, amministratore delegato Tenuta di Donnafugata Srl; presidente Consorzio Sicilia docM Marco Romano, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università di Catania; Giuseppe Russello, amministratore delegato Omer spa.

I componenti dell'Advisory Board Nazionale e quelli degli Advisory Board Territoriali sono stati scelti fra eminenti esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale, accademico o rappresentanti di specifiche realtà locali italiane nonché che godono di indiscutibile reputazione in ambito economico, a livello nazionale e territoriale; rappresentanti qualificati delle associazioni imprenditoriali e di categoria; rappresentanti delle Autonomie Funzionali, esponenti dell'associazionismo