Unicredit gestirà il servizio cassa di Civico, ospedale dei Bambini e Benfratelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stata firmata la convenzione tra Unicredit e l’Arnas Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo per la gestione del servizio di cassa dell’azienda sanitaria.

La convenzione affida così a Unicredit il ruolo di istituto cassiere, già svolto in precedenza, sino al 31 dicembre 2020. L’accordo è stato sottoscritto per UniCredit dal responsabile dell’area Public Sector Sicilia, Riccardo Benanti, e per il Civico dal direttore amministrativo, Francesco Paolo Tronca.

Il servizio di cassa viene svolto con il mandato informatico con firma digitale che consente di effettuare con modalità on line i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra l’azienda ospedaliera e la banca, eliminando così l’operatività manuale del cartaceo. Questa modalità di trasmissione assicura numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale.

Oggi Unicredit svolge complessivamente nella provincia di Palermo circa 90 servizi di cassa e di tesoreria, tra cui quelli per la Regione Siciliana, il Fondo Pensioni Sicilia, il Fondo Pensione Impiegati Ccrve, la Camera di Commercio, l’Accademia delle Belle Arti, l’Autorità portuale di Palermo, la fondazione Teatro Massimo, 2 aziende ospedaliere, 23 Comuni e 20 istituti di istruzione.