Un nuovo progetto palermitano vola a Dubai per il "Global startup program"

L'Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, su indicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale organizza la terza edizione del percorso integrato di sviluppo all’estero denominato: Global Start Up Program (GSUP) - III. Edizione riservata alle migliori 100 startup innovative italiane con sede nel territorio nazionale, impegnate nello sviluppo di innovazioni di prodotti o di servizi, con potenziale di crescita all’estero. Il cuore del Global start-up è il matching delle startup con alcuni dei più accreditati acceleratori internazionali, selezionati dagli uffici del Sistema Italia nei nove paesi di destinazione individuati (Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Singapore e Usa).

Le 100 startup che parteciperanno al programma sono state ammesse tramite una rigida selezione condotta direttamente dagli acceleratori partner dei paesi di destinazione, queste aziende saranno abbinate agli incubatori-acceleratori esteri in base al matching settoriale ed alle preferenze geografiche manifestate. Nei due mesi di durata previsti per la fase estera, le startup verranno coinvolte in un processo di approfondimento intenso all’interno dell’ecosistema di riferimento. Per gli Emirati Arabi Uniti la commissione ICE insieme al partner estero di riferimento ha scelto una giovane azienda palermitana, la Startup Threebot Technology, nota per aver ideato un motore di ricerca innovativo applicato all’industria turistica e già vincitrice lo scorso anno di un premio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed Invitalia ( "il Bravo innovation Hub").

La startup palermitana parteciperà da Ottobre alle terza edizione del percorso all'estero, due mesi negli Emirati Arabi presso la sede di “AstroLabs”, il primo hub tecnologico che collabora con Google a Dubai, un importante acceleratore di imprese internazionali. “Un’occasione che ci permetterà di crescere all’interno di un grande hub tecnologico e di poterci relazionare con nuove entità e stakeholders di livello internazionale, siamo entusiasti per questa grande opportunità di sviluppo e di poter rappresentare la Sicilia all'estero”, così afferma Federico Lima (sopra in foto), fondatore della Startup che da Ottobre verrà coinvolta in sessioni formative, attività di mentoring, sessioni di pitching, incontri con potenziali investitori e corporate, eventi di networking, tutte attività che avranno il proposito di offrire un percorso di crescita che consenta all’ azienda di accrescere esponenzialmente la sua capacità di sviluppo professionale con il supporto dell'acceleratore AstroLabs.