Uilm: "Con bacino carenaggio niente più alibi da Fincantieri"

"Il progetto che completerà il bacino di carenaggio di 150 mila tonnellate nel porto di Palermo, nell'area FINCANTIERI, è innovativo e dotato di impianti moderni. Ci riteniamo soddisfatti di quanto rappresentato oggi dal presidente dell'Autorità di Palermo, Pasqualino Monti, e ci auguriamo che non ci siano intoppi nella realizzazione dell'opera. A questo punto, FINCANTIERI non avrà più alibi e non potrà più dire che il cantiere di Palermo non ha il potenziale per costruire navi". Così i rappresentanti della segreteria Uilm, Giovanni Gerbino e Vincenzo Comella, e la rsu Giuseppe Di Forti e Damiano Gambino.