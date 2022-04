Ugl nazionale, Stefano Conti: "Inaccettabile assenza Ita al tavolo ministeriale per i lavoratori Covisian"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Di fronte a questa situazione surreale il sindacato si mobiliterà in tutte le sedi opportune al fine di tutelare l'occupazione e gli accordi sottoscritti in sede ministeriale ad ottobre: l’assenza di Ita Airways al tavolo odierno del ministero del Lavoro sulla vertenza del ‘Contact center Almaviva/Covisian’ è un atteggiamento inaccettabile”. Lo dichiara il segretario nazionale Ugl Telecomunicazioni, Stefano Conti, al termine del confronto, ricordando che “è in atto un vero e proprio dramma sociale per 543 famiglie e anche per questo l’atteggiamento di Ita Airways è inqualificabile, visto che si tratta di un’azienda pubblica partecipata al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze”.

Altrettanto ingiustificabile il comportamento di Covisian che ha sottoscritto un accordo in sede ministeriale lo scorso ottobre. “Come Ugl Telecomunicazioni abbiamo fatto richiesta e sollecito, tutt’oggi rimasti inevasi, di accesso agli atti per conoscere tutta la documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di contact center per Ita, in quanto da subito è apparso incomprensibile come nel bando di gara non fosse stata inserita l’applicazione della clausola sociale. Ricordiamo anche che la stessa Ita in un comunicato stampa ufficiale del 3 agosto 2021 ha ribadito l'utilizzo della clausola sociale per gestire la commessa del contact center per salvaguardare la continuità occupazionale”.