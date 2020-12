Ugl creativi, Filippo Virzì è il nuovo responsabile di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ il giornalista Filippo Virzì il nuovo Responsabile dell’Ugl Creativi per Palermo e Provincia. Così si legge in una nota diramata dal Segretario regionale dell’Ugl Creativi, Dariush Baghi. “La nuova nomina riguarda un giornalista radio televisivo dalla grande esperienza, ottima la scelta fatta dal Segretario regionale Dariush Baghi – dichiara Franco Fasola Responsabile dell’Utl/Ugl di Palermo – al neo Segretario, auguriamo buon lavoro, sicuri dell’apporto che saprà dare al nostro sindacato confederale, in settori in grande sofferenza a causa della contingente fase pandemica come quello del cinema, del teatro, dell’arte, della musica, dello sport e della cultura in generale”.