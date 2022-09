Travelexpo scommette sulla vacanza d'inverno in Sicilia: "Bisogna allungare la stagionalità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

C'è fermento in vista della 24esima edizione di Travelexpo - Borsa Globale dei Turismi, le cui date del 23/25 settembre sono state confermate così come la location dell'evento che resta il Cds Hotel Città del Mare di Terrasini. Un'edizione che si prepara a varare un programma denso, animato da un ricco parterre di espositori, e che sarà caratterizzato dalla presentazione dell'idea progettuale che punta a favorire l'allungamento della stagionalità.

In questo senso, Travelexpo, che già dallo scorso anno ha affiancato al settore dell'outgoing l'interesse anche per l'incoming, in questa prossima edizione conferma questa tendenza ospitando una trentina di buyer provenienti dal mercato europeo e quello americano. Di rilievo pure la presenza degli Enti del Turismo Estero in Italia.

L'idea progettuale, già condivisa dall'assessorato regionale al Turismo, Unioncamere Sicilia, Anci Sicilia e dagli abituali partner di Travelexpo, ovvero le organizzazioni regionali di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna oltre che da alcuni tour operator siciliani, punta alla formulazione di alcuni pacchetti turistici che, rispetto alle normali condizioni di vendita, riserveranno benefit dedicati a quei turisti e/o viaggiatori che sceglieranno la Sicilia come destinazione da novembre 2022 ad aprile 2023. Saranno loro infatti gli Special Guest, che è il brand che la Logos srl mette a disposizione dei tour operator, che godranno di un'azione di comunicazione integrata proprio per stimolare questo specifico prodotto turistico e che i consumatori potranno trovare in tutte le agenzie di viaggio.

Il progetto sarà presentato ai 30 buyer presenti Travelexpo oltre che a un gruppo di giornalisti della stampa specializzata. "Sarà un test - spiega Toti Piscopo, patron di Travelexpo - per sviluppare sinergie tra pubblico e privato e creare una forte motivazione emozionale ai consumatori in un periodo sicuramente non facile ma possibile per sostenere l'idea della vacanza d'inverno anche in Sicilia".