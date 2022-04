Rilancio del turismo post Covid, Petralia Soprana alla Bit di Milano

Petralia Soprana è presente alla borsa internazionale del turismo con il progetto “Madonie BIT- New Destination”. Nell’ottica del rilancio turistico dopo il covid, l’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso non ha esitato un attimo e ha sposato il progetto che mette in vetrina le Madonie e Petralia Soprana a Milano. "Un'opportunità - si legge in una nota - per mostrare al mondo le bellezze del Borgo dei Borghi, per incuriosire gli addetti ai lavori e gli esperti del settore turistico. Petralia Soprana in bella mostra quindi alla Bit di Milano che può essere definita come la più grande esposizione al mondo del prodotto turistico italiano".