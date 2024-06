Turismo, Confare Confcommercio Palermo e booking.com insieme per un'"hospitality masterclass"

Cresce a grande velocità l’offerta turistica nel settore extralberghiero nella provincia di Palermo: sono già alcune migliaia gli operatori che portano avanti attività di casa vacanze, B&B, affittacamere e locazioni turistiche. E’ a loro che si rivolge l’associazione Confare, aderente a Confcommercio Palermo, che organizza una “Hospitality Masterclass” che si svolgerà per l’intera giornata del 18 giugno a Villa Spazio Tempu, a Palermo, con la partnership di Booking.com, piattaforma leader nel settore del turismo e delle vacanze.

Il titolo dell'evento è “L’evoluzione del settore, gli scenari futuri, la creazione di una Community“ e prevede la partecipazione di un dirigente dell’Area Manager per l’Italia e di un Account Manager di Booking.com che illustreranno alcuni macro trend del settore turistico, in particolare della destinazione Palermo, con focus sul segmento extralberghiero.

Verranno anche presentati gli strumenti che offre il gestionale di Booking.com, condividendo le strategie per utilizzarli al meglio per intercettare la domanda e ottimizzare le performance delle proprie strutture.

“E’ un settore in costante evoluzione - spiega Alberto Costa, presidente di Confare Palermo - ed è importante che tutti gli operatori siano aggiornati sulle normative di legge, sugli aspetti tecnici, amministrativi e fiscali. Confare è nata proprio per questa esigenza, quella di offrire servizi e assistenza e per dare gli strumenti adeguati per accrescere la professionalità e la competenza dei nostri operatori”. L’evento è realizzato in collaborazione con Volkswagen Auto System Palermo.