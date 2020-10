Turismo, Cgil Cisl e Uil alla Regione: "Puntiamo su innovazione e sicurezza"

I sindacati chiedono all'assessore Manlio Messina un tavolo tecnico per trovare soluzioni alla crisi in atto: "Vengano individuate le giuste risposte per le lavoratrici e i lavoratori stagionali rimasti senza reddito"