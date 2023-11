Caro spesa, la tabella dei prezzi a Palermo dell'Adoc: "Un fallimento il Trimestre anti-inflazione"

Da un minimo di un euro a un massimo di due per un pacco di spaghetti da un chilo, da 21 a 49 centesimi per una bottiglia d'acqua di un litro, da 85 centesimi a due euro per un litro di latte. I prezzi dei beni di prima necessità oscillano parecchio tra discount e supermercati della città, come si evince da una rilevazione condotta dalla segreteria regionale Adoc Aps Sicilia-Palermo, associazione dei consumatori, che boccia il "Trimestre anti-inflazione", promosso dal governo a partire dal primo ottobre, giudicandolo "un fallimento".

"Negli ultimi mesi l’inflazione è cresciuta in maniera esponenziale, diventando una delle principali preoccupazioni avvertite dalla popolazione a livello internazionale. Negli ultimi mesi i beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono passati dal +10,9 al +12,7%. Fare la spesa oggi costa quasi il 13% in più rispetto allo scorso anno, un livello record che non si raggiungeva dal 1983", annota l'Adoc Aps. "Gli aumenti - prosegue l'associazione - riguardano ogni reparto del supermercato, a partire da quelli al consumo che hanno fatto registrare un incremento del 3,4% su base mensile e dell’11,8% su base annua (fonte Istat)".

Dalle tabelle (nelle immagini in gallery) secondo Adoc Aps emerge che "nonostante le offerte periodiche promosse dai supermercati, gli scaffali riportano comunque costi eccessivi per prodotti quotidiani e necessari, che non possono mancare nel carrello della spesa di una famiglia media" e che "nonostante i forti rincari, sono comunque i discount a rappresentare ancora la scelta più economica in termini assoluti".

A conclusione dell’indagine, il presidente regionale Raffale Tango, commenta: "Tutte le strategie messe in campo sinora dal Governo per contenere il rincaro dei prezzi e l’aumento dell’inflazione non sono bastate, risultando anzi inadeguate a scapito di tante famiglie oggi in difficoltà". Secondo l'associazione "anche l'Istat ha recentemente confermato il fallimento del Patto anti-inflazione, facendo presente che nel mese di ottobre i prezzi degli alimentari saliti invece di scendere. Se è vero che nel mese di ottobre, l’inflazione ha registrato una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell’1,8% su base annua, è anche vero che ciò è dovuto prevalentemente dalla diminuzione contenuta dei prezzi dell'energia, e sono in misura minore dal costo degli alimentari. Di fatto il Patto anti-inflazione non risolve i problemi di migliaia di famiglie".