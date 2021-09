Ecco “Travelino”, l’intelligenza artificiale a supporto del turismo creata da startup palermitana

Il robot intelligente che supporta viaggiatori ed imprese turistiche, verrà lanciato sul mercato italiano in occasione della manifestazione di interesse “Smau” del 12-13 ottobre, Milano 2021.

Smau è la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, un evento interamente dedicato all'innovazione per le imprese, che si svolgerà esclusivamente in presenza presso la "Fiera Milano City" questo 12 e 13 ottobre 2021 ed ospiterà, oltre alle corporate italiane interessate ad una logica di co-innovazione, rappresentanti istituzionali coinvolti sui temi dell'innovazione, operatori internazionali e le migliori 100 startup selezionate di tutta Italia pronte per affiancare le imprese esistenti nel soddisfare le loro esigenze di innovazione.

Vincitore del programma "Bravo innovation Hub 2021", l'acceleratore d'impresa promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico ed Invitalia per le imprese più innovative del mezzogiorno e dopo il primo successo ottenuto dall'ingresso sul mercato Asiatico del primo prototipo intelligente, che ha registrato più di 100 mila utilizzatori dell’innovazione, "Travelino", che oggi vanta accordi con partner internazionali di rilievo operanti nel settore dell’industria turistica, è pronto a sbarcare in Italia con una grande community di viaggiatori presenti sui canali social network della startup siciliana.

Durante la manifestazione d'interesse, verrà ufficialmente lanciato il primo "robot A.I.", sarà accessibile gratuitamente a tutti gli utenti che potranno trasformare in un clic le proprie chat di messaggistica istantanea in potenti motori di ricerca dei servizi di viaggio e trasporto. Travelino, servizio creato dalla Startup palermitana Threebot, si appresta a portare rivoluzione al mondo digital travel a partire dal prossimo 12 di Ottobre.